2019-06-01T14:53:21+03:00
Звезды

"Личные разговоры не выносят на всеобщее обсуждение": стилист осудил Собчак за скандал с Бузовой и дизайнерской курткой

Александр Рогов нашел крайних в треугольнике "Собчак-Бузова-Гвасалия"
Алена МАРТЫНОВА
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Александр Рогов нашел крайних в треугольнике "Собчак-Бузова-Гвасалия"Александр Рогов нашел крайних в треугольнике "Собчак-Бузова-Гвасалия"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За громкой ссорой телеведущей и певицы страна следит уже третий день. Скандал разразился после очередного выпуска шоу Собчак на своем Ютуб-канале, где Ксения простодушно рассказала: мол, один известный дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда - такая антиреклама портит репутацию дому высокой моды. Бузова в ответ заявила, что сдаст обратно в магазин куртку за 300 тысяч и кроссовки за 60, а еще назвала имя того самого дизайнера: Демна Гвасалия - директор бренда Balenciaga и основатель марки Vetements. За его вещами стоят в очереди мировые звезды: Селин Дион, Ирина Шейк, Николь Кидман, Наталья Водянова, Ким Кардашьян и даже Мишель Обама.

На защиту униженной Бузовой встал не только ее поклонники, но и друзья-знаменитости: Виктория Боня, Лолита Милявская, Наталья Рудова... Поддержал певицу и стилист Александр Рогов.

- Я считаю, что нельзя оценивать, этично или неэтично поведение Демны Гвасалии. Я считаю, что неэтично поведение Ксении Анатольевны Собчак, которая частный разговор выносит на всеобщее обсуждение. Даже если Демна об этом говорил, то это был личный разговор с человеком, которого он знает. Он не делал этого заявления в прессе, - подчеркнул Рогов и напомнил, что похожий случай был у модельера Карла Лагерфельда, который просил не носить вещи его бренда экс-участницу Spice Girls Викторию Бекхэм.

- В целом такое в моде присутствует, и многие дизайнеры наверняка обсуждают клиентов или людей, которые носят их одежду. И, бывает, они не совсем соответствуют их представлениям о том, кто их творения должен носить. При этом вещь в магазин можно вернуть в течение года. Причины возврата могут быть разными, от изношенности до несоответствия фасона, - добавил стилист в интервью агентству Ura.ru.

Между тем, сама Ольга Бузова в Инстаграме запустила хештеги "я отменяю моду на Баленсиагу" и "верните деньги Бузовой".

- На мне штаны за 1190 рублей, футболка моей марки по бартеру, и кроссовки, которые я заказала в обычном интернет-магазине, - подписала звезда "Дома-2" очередной пост. - Это вещи от тех, кто ценит своих покупателей.

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Ну что поговорим о тяжёлом люксе для простых людей На мне сегодня вещи от тех, кто ценит своих покупателей Штаны из @newyorkeronline за 1190 руб, футболка от @olgabuzova_design - по бартеру и кроссовки, которые я заказала в обычном интернет -магазине Как вам мой лук-лучок? #ЯОтменяюМодуНаБаленсиагу #ВернитеДеньгиБузовой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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