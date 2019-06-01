2019-06-01T16:35:23+03:00
Общество

СКР показал кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области

По предварительным данным, Павла Конькова подозревают в ряде коррупционных преступлений [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Павел КоньковПавел КоньковФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Следственный комитет России показал кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в совершении ряда коррупционных преступлений.

Как видно на видео, задержание проходило в загородном доме парламентария. Следователи засняли его интерьеры, а также приусадебный участок с ухоженными газонами, небольшим прудом и пушкой, стилизованной под старину.

Кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, в Иваново по делу о коррупции был задержан бывший губернатор региона, депутат областной Думы Павел Коньков. По предварительным данным, он подозревается в мошенничестве на 750 миллионов рублей, которые были выделены компании "Ивановский бройлер". Кроме того, Коньков может быть причастным к совершению ряда других преступлениях. Отмечается, что он уже допрошен следователями и в ближайшее время будет доставлен в Москву.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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