СКР показал кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области

Следственный комитет России показал кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в совершении ряда коррупционных преступлений.

Как видно на видео, задержание проходило в загородном доме парламентария. Следователи засняли его интерьеры, а также приусадебный участок с ухоженными газонами, небольшим прудом и пушкой, стилизованной под старину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712300" frameborder="0"></iframe> Кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, в Иваново по делу о коррупции был задержан бывший губернатор региона, депутат областной Думы Павел Коньков. По предварительным данным, он подозревается в мошенничестве на 750 миллионов рублей, которые были выделены компании "Ивановский бройлер". Кроме того, Коньков может быть причастным к совершению ряда других преступлениях. Отмечается, что он уже допрошен следователями и в ближайшее время будет доставлен в Москву.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.