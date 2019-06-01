СКР показал кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет России показал кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в совершении ряда коррупционных преступлений.
Как видно на видео, задержание проходило в загородном доме парламентария. Следователи засняли его интерьеры, а также приусадебный участок с ухоженными газонами, небольшим прудом и пушкой, стилизованной под старину.
Кадры задержания бывшего губернатора Ивановской области.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, в Иваново по делу о коррупции был задержан бывший губернатор региона, депутат областной Думы Павел Коньков. По предварительным данным, он подозревается в мошенничестве на 750 миллионов рублей, которые были выделены компании "Ивановский бройлер". Кроме того, Коньков может быть причастным к совершению ряда других преступлениях. Отмечается, что он уже допрошен следователями и в ближайшее время будет доставлен в Москву.
Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU