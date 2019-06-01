2019-06-01T19:22:05+03:00
Звезды

Поцелуи в лифте, дорогие подарки и прогулки на кабриолете: Стоцкая рассказала, как за ней ухаживал женатый Киркоров

Рыжеволосая певица решилась на откровения в шоу "Секрет на миллион"
Алена МАРТЫНОВА
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В "нулевых" Киркоров продюсировал начинающую певицу, они вместе работали над мюзиклом "Чикаго", затем записали дуэтВ "нулевых" Киркоров продюсировал начинающую певицу, они вместе работали над мюзиклом "Чикаго", затем записали дуэтФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Анастасия Стоцкая стала очередной гостьей в ток-шоу Леры Кудрявцевой. Понятно, что речь не могла не зайти о поп-короле: в "нулевых" Киркоров продюсировал начинающую певицу, они вместе работали над мюзиклом "Чикаго", затем записали дуэт. Филиппу и его юной рыжеволосой фаворитке приписывали бурный роман, хотя в то время артист состоял в официальном браке с Аллой Пугачевой. Как выяснилось, подозрения были обоснованы.

- Он очень тепло ко мне относился, так что я сразу влюбилась, - призналась Анастасия. - Он понимал, что я от него без ума, но мы об этом никогда не говорили.

- Алла Борисовна смотрела на тебя как на соперницу? Все-таки молодая рыжая бестия, - спросила ведущая.

- Нет, ни в коем случае. И я никогда не думала, не мечтала увести его у Пугачевой. Алла Борисовна приходила к нам на репетиции мюзикла "Чикаго", в котором мы были задействованы. Помню, она появилась на первом прогоне. И разнесла мою игру в пух и прах, ругала, что я пистолет держу неправильно. Я, конечно, сильно расстроилась. А потом, уже на премьере она меня учила: "Научись ставить стену и ограждать себя от всего внешнего".

Чтобы как-то привлечь к себе внимание, Анастасия вела себя вызывающе Фото: Евгения ГУСЕВА

Чтобы как-то привлечь к себе внимание, Анастасия вела себя вызывающеФото: Евгения ГУСЕВА

У Филиппа тогда был тяжелый период, мюзикл, много работы. Я по обрывкам телефонных разговоров догадывалась, что у них что-то происходит, что все на грани разрыва. Но меня в подробности меня никто не посвящал.

Также Стоцкая рассказала, что Киркоров одевал ее с ног до головы:

- Перед премьерой он накупил мне столько одежды - для мюзикла, для праздников, просто для жизни. Джинсы были по стоимости как вся зарплата моего отца! Платья, меха, наряды - все очень красивое и дорогое. Все было так романтично. Он говорил, какая я талантливая, как Лайза Минелли, как Барбара Стрейзанд... Говорил, какое прекрасное будущее меня ждет. Я помню, мы едем в машине с открытым верхом. Потом танцуем на концерте Дмитрия Маликова - мы вдвоем, без охраны, все в шоке. И он говорит: "Запомни это". А первый раз мы поцеловались в лифте, когда он провожал меня домой.

- Как целовался? - уточнила Кудрявцева.

- Хорошо. Я же была так влюблена. И до сих пор, когда он возникает на горизонте, я трепещу, - ответила певица, уточнив, что дальше поцелуев дело не пошло.

Чтобы как-то привлечь к себе внимание, Анастасия стала вести себя вызывающе: срывала концерты и всячески демонстрировала свой нрав. Она надеялась, что так ей удастся завоевать сердце Киркорова, но это привело к обратному эффекту. В итоге, когда контракт закончился, Филипп отказался его продлевать, и артистка осталась без поддержки поп-короля.

Сын Стоцкой Саша и сын Киркорова Мартин с самого раннего возраста были похожи как две капли воды Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сын Стоцкой Саша и сын Киркорова Мартин с самого раннего возраста были похожи как две капли водыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сейчас Стоцкая - счастливая жена и мама двоих детей. При этом ее сын Саша и сын Киркорова Мартин, рожденный от неизвестной суррогатной матери, похожи как две капли воды. Поэтому многие уверены, что певица является мамой Мартина - родила его сама или могла стать донором яйцеклетки. Стоцкая эти домыслы категорически отвергла:

- Мы сами поражаемся, что мальчики так похожи. Но я не давала Филиппу свою яйцеклетку. Мои - все при мне. Как я отношусь к этим слухам? Мне смешно! - развеяла слухи Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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