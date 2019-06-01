2019-06-01T19:44:22+03:00
Политика

Россия ввела ограничения на поставки нефтепродуктов и стройматериалов на Украину

По мнению экспертов, это может вызвать в Незалежной эффект «домино» в экономике
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Россия с 1-го июня запретила простой экспорт целого ряда важных для Украины товаровФото: Danil Shamkin/Zuma/TASSРоссия с 1-го июня запретила простой экспорт целого ряда важных для Украины товаровФото: Danil Shamkin/Zuma/TASS
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Накануне в пятницу, 31 мая новый президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главами МИД Швеции и Польши, что антироссийские санкции со стороны стран Евросоюза должны быть продолжены.

- Спасибо за поддержку санкционной политики против России. Надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью, - буквально объявил он. Впору припомнить заявления его команды, что они будут проводить в отношении России политику «кнута и пряника». Так вот он какой, их кнут? Или это все же пряник?

Тем временем, без всякой помпы и громких заявлений Россия с 1-го июня, как и было заявлено ранее в постановлении правительства, запретила простой экспорт целого ряда важных для Украины товаров, оставив возможность поставлять их на экспорт в эту страну только по специальным разрешениям.

Речь идет о прямогонном и товарном бензинах, дизельном топливе (на котором работает практически вся военная техника), пропане, бутане и других сжиженных газах, которые с сегодняшнего дня можно поставлять в страну только по специальному разрешению Минэкономразвития РФ. Ограничения коснулись также и каменного угля, брикетов, окатышей, бурого угля, кокса, ретортного угля и других видов топлива.

Достаточно важным обстоятельством является то, что все разрешения на поставку этих товаров будут выдаваться российским министерством ежемесячно, и каждый месяц в России будут отдельно определять объем поставок на следующие 30 календарных дней.

Для Украины это действительно очень сильный удар по экономике, потому что дефицит топлива вызовет неминуемый рост цены на все вышеперечисленные товары. Характерно, что этот товарный дефицит Украина не сможет восполнить поставками из Белоруссии, поскольку белорусские НПЗ сейчас сами испытывают дефицит сырья из-за технических проблем с поставками по трубопроводу «Дружба».

По мнению многих экспертов, такие ограничения на поставки российских углеводородов способны вызвать в украинской экономике эффект своеобразного «домино», когда одна падающая костяшка будет цеплять другие, и в результате суммарный эффект от потерь превзойдет прямой ущерб от недопоставок.

Впрочем, во всей этой истории есть и другая подоплека. История с ограничениями экспорта должна стать для нового президента Украины Владимира Зеленского уроком практической экономической арифметики.

- Пока Зеленский призывает США и ЕС сохранить санкции против России, в силу с 1 июня вступили наши санкции — Украина остается без российских нефтепродуктов, - заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем аккаунте в Твиттере. И подытожил. - Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать. Если не умеет, продолжит линию Порошенко.

Но это уже вопрос к Зеленскому. Как он учился в школе, и насколько у него правильные оценки по математике. Может, хоть с математикой у него все в порядке, если, судя по его заявлениям, в отличие от своего персонажа, выдуманного президента Голобородько, в истории он точно не спец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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