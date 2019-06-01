Тренер Алины Загитовой отправился на финал Лиги Чемпионов в Мадрид

Сегодня, 1 июня, в Мадриде проходит финальный матч Лиги Чемпионов. "Тоттенхэм" играет с "Ливерпулем" матч за звание лучшей команды Европы этого сезона. И в числе зрителей главной футбольной игры Европы - тренер Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз.

Глейхенгауз некоторое время назад в интервью признался, что в Лиге Чемпионов будет болеть за "Ливерпуль". Это было еще до того, как "Ливер" вышел в финал Лиги Чемпионов этого сезона. И вот теперь Глейхенгауз - следит за игрой в Мадриде. Фото в майке любимого "Ливерпуля" Даниил Маркович выложил у себя в "сториз" личного Инстаграма.

Напомним, что Даниил Глейхенгауз работает уже пять лет в группе Этери Тутберидзе. И он занимается хореографией и постановкой номеров фигуристок, которые тренируются у Тутберидзе.

Последнее яркое творение Глейхенгауза - это новая программа Алины Загитовой. Показательный номер чемпионки мира 2019 в будущем сезоне будет проходить под хит певицы Билли Айлиш - Ba Guy.

Даниил Глейхенгауз выложил фото у себя в "сториз" Инстаграма.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Финальный матч Лиги Чемпионов начался в 22:00 по московскому времени и уже на 2-й минуте матча счет был открыт "Ливерпулем" - с пенальти забил Мохамед Салах.