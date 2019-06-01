Как в сказке про Золушку: героиня акции "Комсомолки" вышла замуж за заместителя министра РФ

Эта история, развернувшаяся в соцсетях и на страницах "КП", заставила наших читательниц плакать. Сначала - от сострадания и щемящего душу восхищения стойкостью молодой женщины, а теперь наконец это слезы радости. Галина Тихонова, мама девятилетнего Андрюши с ДЦП и героиня нашей "капитанской" акции", вышла замуж.

Казалось бы, так не бывает: она - мать-одиночка из провинции, весь доход - алименты да пособие по инвалидности. Он - перспективный столичный чиновник и просто красавец-мужчина. Их разделяли полторы тысячи километров, но благодаря мечте маленького Андрюши они все-таки встретились. А вчера, 31 мая, Галина Тихонова официально стала Галина Крутиковой.

- Это был прекрасный день - счастливый, приятный, наполненный смыслом, счастливыми глазами наших мам и смехом, - написала в соцсетях молодая супруга. - Спасибо всем нашим близким и друзьям за то, что были вместе с нами! Ну а теперь осталось самое сложное - дождаться фото от фотографа..!

Галина Тихонова официально стала Галина КрутиковойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОДИН ПОСТ В СОЦСЕТЯХ

До сих пор невозможно поверить, что жизнь семьи из Оренбурга изменил один-единственный пост в соцсетях. В декабре 2017 года, публикую на Фейсбуке просьбу о помощи, Галя ни на что особо не рассчитывала:

«Мой сын Андрей не ходит - у него генетическое заболевание, ДЦП и травма спинного мозга. Но он все равно хочет стать капитаном дальнего плавания. 25 декабря у Андрюши будет восьмой день рождения. Он очень любит море и мечтает получить открытки от всех капитанов мира. Я подумала, может быть, кто-то захочет исполнить такую мечту и отправить ему весточку? Необязательно моряк, а например, актер. Очень уж хочется порадовать сына...»

То ли предновогодняя химия подействовала, то ли сила соцсетей, но за несколько часов этот пост собрал тысячи лайков. На призыв женщины откликнулась и «Комсомолка»: мы запустили акцию «Капитан, капитан, объявитесь!». И морское братство не подвело: в свой день рождения мальчишка получил поздравления и подарки от экипажей крейсера "Аврора" и десятка других кораблей из Владивостока, Мурманска, Крыма, Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону...

Одинокая мама просила открытку от капитанов, а получила мужа и папу для своего сынаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Мечта Андрюши тронула не только капитанов — неравнодушные люди со всего мира слали ему книги, открытки, сладости, приглашали в гости. Посылки Тихоновым несли еще несколько месяцев после дня рожденья - их скромную квартиру буквально завалило подарками. А тем временем послание из Оренбурга добралось до 30-летнего москвича Александра Крутикова, заместителя главы Минвостокразвития РФ, интересного и главное, холостого мужчины. Это, как ни банально звучит, была любовь с первого взгляда.

Но «Привет, давай познакомимся» - не вариант для кандидата с серьезными намерениями. Решил действовать тоньше. Несколько лет назад Галя начала собирать помощь больным детям — памперсы, одежда, игрушки, деньги на лечение. Постепенно от объявлений на Фейсбуке выросла до собственного благотворительного фонда. Поклонник подал заявку в группу.

На 30-летнего Александра Крутикова, заместителя главы Минвостокразвития РФ, Галина обратила внимание сразу

- На Сашу я сразу обратила внимание, подумала: «Какой красивый мужчина», - рассказывала Галя в интервью "КП". - А потом от него стали поступать деньги детям. Один перевод, другой, третий... Мы начали общаться - сначала на "вы", без романтики. Но однажды разговорились про мечты и желания. Оказалось, что на Новый год Саша загадал... меня! А я - встретить будущего мужа...

Роман развивался стремительно. Еще до встречи он засыпал ее цветами: в первом букете был 101 тюльпан, а дальше раз в неделю по вторникам курьер доставлял букеты, в каждом - по 55 цветов. В апреле прошлого года пара наконец увиделась, а через полтора месяца Галя и Андрюша переехали к Александру. К слову, мальчик с первой встречи называет мужчину папой и просит братика или сестренку.

- Каких-то кардинальных перемен со здоровьем у сына нет, он по-прежнему не ходит. Зато прошли панические атаки, он стал спокойнее. Бывает, я устаю, если Андрей не спит по ночам. В такие дни Саша, несмотря на свой график, может встать пораньше и напечь нам блинчиков. Идеальный муж, хотя никогда не был женат. Но мы это исправим! - пообещала Галя накануне Нового года-2019. И слово свое сдержала!

"Комсомольская правда" присоединяется к поздравлениям и желает молодым долгих и счастливых лет совместной жизни!

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Казалось бы, так не бывает: она — мать-одиночка из провинции, с больным ребенком на руках, весь доход — алименты да пособие по инвалидности. Он — перспективный столичный чиновник и просто красавец-мужчина. Под бой курантов, находясь за полторы тысячи километров друг от друга, они загадали одно на двоих желание. И все сбылось! Красивые ухаживания, охапки цветов, предложение руки и сердца… Это не мыльная опера для домохозяек, а продолжение удивительной истории мальчика Андрюши, о котором «Комсомолка» рассказывала ровно 12 месяцев назад. (подробности)