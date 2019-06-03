2019-06-03T09:34:23+03:00
Спорт

В Японии Алина Загитова пробует себя в футболе, изучая обманные финты

Это уже не первый опыт олимпийской чемпионки [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова летом выступает на серии шоу в Японии.Алина Загитова летом выступает на серии шоу в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Алина Загитова с середины мая находится в Японии. Она принимает участие в серии ледовых шоу Fantasy on Ice. И на видео попал момент, как в перерыве одного из выступлений Загитова попробовала свои силы в новом для себя виде спорта, если можно так выразиться. Алина провела небольшую тренировку с футбольным мячом, даже выучив несколько обманных финтов.

Видео с финтами олимпийской чемпионки Алины Загитовой в личном Инстаграме выложил российский фигурист Алексей Рогонов. Он выступает в парном катании с Кристиной Астаховой и тоже является участником шоу в Японии.

- Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и разминается перед шоу «Fantasy on Ice» в Японии, - подписал короткий видеоролик Рогонов в своем личном Инстаграме.

Надо сказать, что для Алины это не первый опыт в другом виде спорта. В конце 2018 года в своем личном Инстаграме в "сториз" Загитова выкладывала видео, на котором она пытается проделать хоккейный трюк.

Серия шоу проходит в мае-июне в четырех городах Японии - Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. Алина Загитова, напомним, в ушедшем сезоне покорила последнюю для себя вершину, став чемпионкой мира. И к 16 годам в ее коллекции - победа на чемпионате Европы, финале Гран-При и Олимпиаде. Триумф в Пхенчхане состоялся в феврале 2018 года.

rogonov_alexrogonov_alex
Алина Загитова пробует свои силы в футболе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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