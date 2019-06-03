2019-06-03T11:37:03+03:00
Национальный вопрос в России

На Поклонной горе пройдет фестиваль «Многонациональная Россия»

Звезды эстрады и молодые исполнители разных национальностей поздравят с Днем России гостей фестиваля, организованного Федеральным агентством по делам национальностей
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Фестиваль «Многонациональная Россия», который Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы организуют 12 июня на Поклонной горе, объединит все народы страны. В День России здесь будут звучать песни на русском, армянском, ингушском, азербайджанском, цыганском и других языках народов нашей страны в исполнении начинающих и популярных артистов. Профессиональные коллективы покажут национальные танцы.

«Яркий и красочный фестиваль «Многонациональная Россия» - одно из ключевых праздничных мероприятий нашей страны и столицы. Он стал доброй традицией во многом благодаря своей важной просветительской миссии. Его участники могут совершить виртуальное путешествие по России, прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей многонациональной Родины», - подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Начнется праздник в 12.00. В это время распахнет двери фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек.

Ровно в полдень в Парке Победы зазвучит этномузыка в современной обработке, а затем гости смогут спеть с артистами любимые народные песни в этнокараоке и послушать, как поют победители телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос» и «Страна пой».

Профессиональные танцоры дадут мастер-класс по лезгинке, а потом все вместе они исполнят этот зажигательный танец народов Кавказа. Он продолжится грандиозным хороводом «Многонациональная Россия».

Кульминацией станет большой концерт. Его проведут популярная актриса и общественный деятель Яна Поплавская и певец и композитор Зариф Норов. Концерт начнется в 16.25 с поздравлений и совместного исполнения Гимна России.

Первым на сцену выйдет известный российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили. Также в этот день для гостей фестиваля выступят заслуженный артист России греческого происхождения Эвклид Кюрдзидис, певицы Анастасия Спиридонова и Анна Шульгина (SHENA), победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» Арцвик, Рагда Ханиева, Азер Насибов, Полина Богусевич, Эмиль Кадыров, группа «Премьер-министр» и многие другие. Завершится фестиваль этнодискотекой.

Весь день для посетителей будут работать ярмарочные ряды, где можно приобрести украшения из стекла, ткани, бисера, лыка и войлока, русские валенки и лапти, лукошки и плошки, татарские тюбетейки ручной работы, армянские традиционные музыкальные инструменты и нарды, а на чайной церемонии угостят вкуснейшими кавказскими сладостями.

Программа фестиваля «Многонациональная Россия»

12.00 - начало работы фестивального городка на Поклонной горе

12.00 - 13.00 - музыкальная и танцевальная программа: диджейские сеты с ритмами народов России в современной обработке, этнокараоке

13.00 - 14.10 - выступление победителей телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос» и «Страна пой»

14.10 - 14.40 - мастер-класс по лезгинке, самая масштабная лезгинка и грандиозный хоровод «Многонациональная Россия»

14.40 - 16.25 - Большой многонациональный концерт. Часть первая.

16.25 - 16.50 - торжественная церемония открытия фестиваля

16.50 - 20.00 - Большой многонациональный концерт. Часть вторая.

20.00 - 21.00 - этнодискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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