Супергол Златана Ибрагимовича не спас его "Лос-Анджелес Гэлакси" от поражения в матче MLS

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил очередной мяч в текущем сезоне чемпионата MLS за свой клуб в поединке против "Нью-Инглэнд Революшн". Однако же встреча завершилась поражением команды Ибрагимовича со счетом 1:2.

Златан Ибрагимович забил гол на 84-й минуте матча при счете 0:2. Ранее соперники "Гэлакси" отличлись на 45-й (Кристиан Пенилья) и 60-й минутах (Тил Барнбери) матча. В конце игры у "Лос-Анджелеса" были шансы уйти от поражения, но ими они не воспользовались.

Для 37-летнего шведского форварда это 11-й гол в 12 матчах сезона. Он идет на 2 месте в гонке бомбардиров чемпионата MLS - у Карлоса Велы 16 голов в 16 играх сезона.

В турнирной таблице чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" идет на втором месте в Западной конференции. У команды Ибрагимовича - 28 очков в 16 играх сезона при разнице голов 22-19.