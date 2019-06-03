2019-06-03T12:02:00+03:00
Спорт

Супергол Златана Ибрагимовича не спас его "Лос-Анджелес Гэлакси" от поражения в матче MLS

Его команда проиграла со счетом 1:2, а швед забил уже 11-й гол в 12 матчах сезона [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Златан Ибрагимович забил очередной гол в чемпионате MLS.Златан Ибрагимович забил очередной гол в чемпионате MLS.Фото: REUTERS
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Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил очередной мяч в текущем сезоне чемпионата MLS за свой клуб в поединке против "Нью-Инглэнд Революшн". Однако же встреча завершилась поражением команды Ибрагимовича со счетом 1:2.

Златан Ибрагимович забил гол на 84-й минуте матча при счете 0:2. Ранее соперники "Гэлакси" отличлись на 45-й (Кристиан Пенилья) и 60-й минутах (Тил Барнбери) матча. В конце игры у "Лос-Анджелеса" были шансы уйти от поражения, но ими они не воспользовались.

Для 37-летнего шведского форварда это 11-й гол в 12 матчах сезона. Он идет на 2 месте в гонке бомбардиров чемпионата MLS - у Карлоса Велы 16 голов в 16 играх сезона.

В турнирной таблице чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" идет на втором месте в Западной конференции. У команды Ибрагимовича - 28 очков в 16 играх сезона при разнице голов 22-19.

Гол Златана Ибрагимовича. DARE TO ZLATAN @Ibra_official https://t.co/pU4zVMqXbk

ИСТОЧНИК KP.RU

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