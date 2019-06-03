Галина Польских впервые рассказала о трагедии с внуком

Мало кто знает, какую личную трагедию пережила знаменитая актриса Галина Польских. Помимо смерти первого мужа на тот свет едва не отправился единственный внук актрисы.

Звезда фильма "Я шагаю по Москве" Филиппа до пяти лет воспитывала сама. Дочь Галины Польских с мужем-иностранцем долгое время работали в Бейруте и не могли взять с собой мальчика.

Повзрослев, Филипп увлекся мотоциклами. Он хотел сам их проектировать. Для этого даже поступил в британский университет на специальность "инженер-конструктор".

Летом 2011 года приехал в Москву на каникулы и уговорил родителей и звездную бабушку купить ему мотоцикл. "Бабушка, ты себе не представляешь, какая это свобода, когда едешь ночью по пустой Москве»", - рассказывал актрисе внук.

Трагедия случилась ранним утром 23 августа. 19-летний Филипп ехал практически по пустой дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в отбойник. С многочисленными переломами парня доставили в больницу, пишет Собеседник.Ru.

После осмотра и консилиума врачи заявили, что ногу молодому человеку придется ампутировать. Филипп потерял почти 50% крови. Его дыхание поддерживали искусственной вентиляцией легких. "Я виню себя в случившeмся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего: главное, что живой! Справляемся как-то", - качает головой Галина Польских.

Она продолжает играть в кино. А свободное время проводит на даче со своим внуком Филиппом.