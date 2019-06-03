Президент поручил Генпрокуратуре провести проверки по сообщениям об административном давлении на бизнес

В докладе бизнес-омбудсмена целый раздел так и называется - «Индекс административного давления». Оказалось, что контрольно-надзорные ведомства с различной степенью строгости подходят к деловым людям. Например, доля предупреждений, вынесенных по итогам контрольно-надзорных мероприятий, в среднем по России у МЧС составляет 57,6%, а у Роспотребнадзора – всего 11,9%. Если оценивать по территориям, то в Карелии, например, у того же Роспотребнадзора предупреждениями заканчиваются 28% проверок, в Москве - всего 2%, сообщили КП в пресс-службе Бориса Титова.

В целом же итоги года для деловых людей таковы. Количество проверок снижается, но число административных штрафов, наложенных на предпринимателей, и их общая сумма продолжают расти, говорится в докладе.

Снижение числа проверок достигнуто за счет надзорных каникул, а не внедрения риск-ориентированного подхода.

Проверки замещаются иными формами контроля и надзора - «рейды», «контрольные закупки», возбуждение административных дел. «Статистика не ведет системного учета таких форм и не оценивает их влияния на предпринимательский климат, - отмечается в ежегодном докладе. - Многочисленные избыточные требования не ликвидированы, при этом за каждое нарушение предусмотрена ответственность.»

Причем на предпринимателей слишком часто накладывается материальная ответственность, что противоречит принципу «первое наказание — предупреждение, а не штраф» (он содержится в Федеральном законе от 03.07.2016 № 316-ФЗ). А к нарушителям среди должностных лиц подход диаметрально противоположный - «87% отмеченных нарушений должностных лиц при проведении проверок влекут за собой лишь предупреждение (19.6.1 КоАП)», говорится в докладе.

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