2019-06-03T14:43:44+03:00
Звезды

62-летняя "рабыня Изаура" предстала в шелковом боди

Актриса даст фору юным красоткам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Луселия Сантос.Актриса Луселия Сантос.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бразильский сериал "Рабыня Изаура" принес актрисе Луселии Сантос мировую славу. Она стала суперзвездой и секс-символом не только на родине. В СССР артистку боготворили, а девочек, родившихся в конце 80-х, родители назвали не иначе как Изаурами.

Сериал "Рабыня Изаура" стал первой мыльной оперой, который показывали в СССР. Вся страна каждый вечер с замиранием сердца следила за приключениями красавицы-рабыни с дворянскими манерами и влюбленного в нее злодея Леонсио.

На момент начала съемок актрисе было 19 лет. Сейчас ей 62 и она по-прежнему прекрасна, как майская роза.

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62-летняя звезда "Рабыни Изауры" показала девичье тело
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Сантос радует публику, рассказывая о своей жизни в Instagram. На днях актриса взбудоражила фанатов, показав откровенное фото в шелковом боди. Луселия приняла участие в новом театральном проекте, стилизованном под кабаре. 62-летняя знаменитость не побоялась выйти на сцену в провокационном наряде, чем вызвала всеобщее восхищение. На подобный шаг решится не каждая женщина в ее возрасте.

Фолловеры похвалили звезду не только за смелость. Они пришли в восторг от идеальной фигуры актрисы. Осиная талия и ни малейшего намека на целлюлит являются гордостью Сантос.

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Вот уже 20 лет Луселия Сантос не есть мяса
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Вот уже 20 лет она не есть мяса. В ее рационе - только натуральные продукты. При этом актриса не отказывает себе в удовольствии полакомиться пиццей и кофе. Она разработала собственную диету: день в неделю сидит на рисе и апельсинах. Сантос бегает по 10 километров в день, занимается йогой и увлечена буддисткой культурой. Также она поддерживает тесную связь с кришнаитскими общинами и с завидным постоянством посещает кришнаитский храм, который расположен в Рио-де-Жанейро.

Что касается личной жизни, то у звезды есть взрослый сын Педро, который пошел по стопам матери и стал актером. Со своим мужем, дирижером Джошем Нешлингом актриса развелась после 20 лет брака. Она проживает в одном из самых престижных и фешенебельных районов бразильской столицы. В ее распоряжении внушительный штат прислуги и личный повар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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