2019-06-03T14:25:46+03:00
В мире

Володин передал президенту Сербии привет от Путина

Спикер Госдумы прилетел в Белград
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Вячеслав Володин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Фото: пресс-служба ГосдумыВячеслав Володин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Фото: пресс-служба Госдумы
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В понедельник делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Белград. Этот визит проходит в очень напряженный для Балкан период, когда Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность.

Напомним, в минувший вторник спецназ Косово на бронированных автомобилях вторгся на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью. Пошли столкновения со стрельбой, были и задержанные, и раненые. Среди них - сильно избитый сотрудник миссии ООН, россиянин Михаил Краснощеков. В больнице его потом проведал лично президент Сербии Александр Вучич. А сегодня глава государства встретился с российскими парламентариями.

- Я хочу передать слова приветствия президента России Владимира Путина. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи, - обратился к нему Вячеслав Володин.

Тот в ответ поблагодарил Россию за поддержку.

- Наш товарооборот увеличивается, и, надеюсь, продолжит увеличиваться. Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии, - отметил Вучич.

Далее разговор продолжился уже за закрытыми дверями. Из президентского дворца Вячеслав Володин направится в сербский парламент, где выступит перед депутатами и проведет заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной.

КСТАТИ

"Некоторые страны забыли, благодаря кому живы"

По прилету спикер Госдумы возложил венок к мемориалу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату, попутно осудив снос в Харькове бюста маршалу Жукову.

Володин возложил венок к мемориалу освободителей Белграда и памятнику Советскому солдату. Фото: пресс-служба Госдумы

Володин возложил венок к мемориалу освободителей Белграда и памятнику Советскому солдату. Фото: пресс-служба Госдумы

- Мы благодарны сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее, - напомнил он. - Недавний акт вандализма в Харькове - разрушение бюста маршалу Жукову - вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны. Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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