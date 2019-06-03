2019-06-03T14:29:46+03:00
Политика

Почему Киев испугался нападения Румынии

Любительский ролик об аннексии украинской части Буковины вызвал переполох в силовой верхушке незалежной
Александр КОЦ@sashakots
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Кадр из видео, удостоившегося комментария главного военного прокурора Украины.Кадр из видео, удостоившегося комментария главного военного прокурора Украины.Фото: YouTube
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2022 год. Россия начинает широкомасштабную военную операцию в Донбассе на фоне резкого обострения ситуации в ЛДНР. В это же время Румыния объединяется с Молдавией и вспоминает об отторгнутых еще в 1940 году в пользу УССР землях. И решает восстановить историческую справедливость, вторгаясь на территорию незалежной под предлогом защиты своих граждан. Паспорта, разумеется, украинцам розданы заранее. Ослабленный войной на два фронта Киев терпит поражение и там, и там. В итоге Румыния возвращает себе часть Черновицкой и Одесской областей, сама Одесса переходит под контроль Российской Федерации, Украина признает независимость Донбасса.

Семиминутный ролик, размещенный на канале никому неизвестного юзера, стал хитом благодаря главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу. Видеопролог к будущей книге, которую автор ролика анонсировал как «историю войны из альтернативной реальности», так взволновал Матиоса, что он решил срочно созвать совещание силовиков.

Анатолий Матиос. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анатолий Матиос.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство, - кинул прокурор камень в румынский огород. - Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!

Матиос пообещал лично инициировать досудебное расследование «о подготовке неустановленными лицами совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства». А пока обсудит страшную угрозу с руководством Минобороны, Генштаба, СБУ, МИД и разведслужб.

Иными словами, силовая верхушка государства собирается на полном серьезе обсуждать, насколько опасен для целостности страны видеоанонс фантастической книжки. Чувствуете уровень психиатрии? Это с одной сторон. А с другой, кто бы что ни говорил, Украина скорее искусственное, нежели историческое государственное образование. Состоящее из множества лоскутков, которые грубой нитью сшивали запрещенные ныне на Украине коммунисты, перекраивая европейскую политическую карту.

На подсознательном уровне украинская власть понимает всю хрупкость суверенитета. Тут ведь не только Румыния с претензиями на Буковину. Польша вполне могла бы претендовать на Галичину в составе Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. А Венгрия - на Закарпатье. Затрещит страна по швам - мало не покажется...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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