Лето – время обворожительного мейкапа

В нашей сегодняшней подборке – популярные бренды бьюти-индустрии, которые помогут нам быть самыми красивыми и ухоженными в этом летнем сезоне!

Заботу о своём внешнем виде необходимо начинать с заботы о коже лица, и незаменимым помощником в этом деле на сегодняшний день можно по праву назвать инновационные щёточки от шведского бренда FOREO. Компания была основана в 2013 году, однако известность среди российских пользователей обрела совсем недавно, в основном благодаря инстаграмным бьюти-блогерам. И надо сказать, что такие отзывы вполне заслуженны: благодаря работе на основе трансдермальных звуковых пульсаций по уникальной технологии T-Sonic, маленькие силиконовые щётки FOREO делают кожу лица значительно чище и здоровее всего за несколько минут использования в день! Все актуальные акции и промокоды FOREO Вы можете найти на странице магазина.

Источник: foreo.com

Если говорить о реально действующих средствах для красивой шевелюры, то первым на ум несомненно приходит французский бренд Kérastase, который занимается производством профессиональной косметики по уходу за кожей головы и волосами. На сегодняшний день компания предлагает своим клиентам более 13 эксклюзивных гамм, которые различаются по своему составу и методу воздействия. В удобном каталоге интернет-магазина Вы можете самостоятельно подобрать необходимые именно Вам средства в зависимости от Вашего типа волос и кожи головы. Рекомендуем обратить внимание и на фирменные ампулы Kérastase, которые незаменимы при комплексном питании и уходе. Ознакомиться со всеми спецпредложениями и посмотреть действующие промокоды Kérastase Вы можете на нашей странице.

Одним из самых популярных брендов косметики на российском рынке на сегодняшний день является KIKO MILANO. Итальянская компания занимается производством и продажей декоративной косметики, аксессуаров и средств по уходу за кожей лица и тела. Каталог интернет-магазина насчитывает более 1600 инновационных продуктов самого высокого качества. Помимо обширного ассортимента товаров, компания радует своих клиентов и постоянными спецпредложениями и распродажами, благодаря которым продукцию можно купить со скидками до 50%. Также приятным бонусом можно и считать и сервис бесплатной доставки, который действует при оформлении заказа на сумму от 1500 рублей. На нашей странице Вы всегда можете найти самые выгодные акции, а также скидки и промокоды Кико.

Широко известная французская компания L'Occitane специализируется на производстве натуральной косметики и парфюмерии в премиум-сегменте. Одним из неоспоримых плюсов компании можно назвать действительно безупречный сервис и искреннюю заботу о клиентах: например, при первой покупке в интернет-магазине каждый клиент может получить скидку в размере 15% на заказ. При производстве своей продукции компания использует только органические ингредиенты и тщательно следит за соблюдением всех технологий. Однако несмотря на высокое качество продукции, приобрести её можно по вполне доступным ценам благодаря специальным акциям, которые регулярно проходят в интернет-магазине. Посмотреть актуальные промокоды Локситан и ознакомиться со всеми спецпредложениями Вы можете на странице бренда.

Если говорить о качественной уходовой косметике, то нельзя не сказать и о французском бренде La Roche Posay. Компания специализируется на производстве лечебной косметики на основе термальной воды для самых разных типов кожи. В каталоге интернет-магазина можно найти продукцию по уходу за лицом и телом, продукцию по уходу за волосами, специальную линейку средств по борьбе с акне, специальную линейку косметики для защиты от солнца, декоративную косметику для чувствительной кожи, а также специальную линейку косметических товаров для детской кожи. Благодаря специальным акциям, которые регулярно устраивает компания, фирменную косметику можно приобрести в интернет-магазине по вполне доступным ценам. Все действующие скидки и промокоды La Roche Posay мы специально для Вас собрали на нашей странице.

Компания NYX также является одной из самых востребованных на рынке декоративной косметики. История бренда началась в 1999 году в Лос-Анджелесе, когда молодая предпринимательница Тони Ко загорелась идеей создать профессиональный косметический бренд, который бы стал известен своей качественной продукцией по доступной стоимости. На сегодняшний день каталог интернет-магазина включает в себя тысячи наименований самой разнообразной продукции: средства для губ, для лица и для глаз, а также различные аксессуары, инструменты, средства для тела и ногтей, и всё это по действительно лояльной цене! На нашей странице Вы можете найти всю информацию о самых выгодных акциях и скидках, а также посмотреть промокоды NYX.

Источник: nyxcosmetic.ru

Надеемся, что информация из нашей статьи о популярных бьюти-брендах поможет Вам выглядеть неотразимо и сногсшибательно на протяжении всего летнего сезона и стать звездой любого праздника: будь то светское мероприятие, пикник на природе, вечеринка на пляже или фестивальный open-air! Ещё больше информации об актуальных акциях от самых популярных магазинов на рынке декоративной и уходовой косметики Вы найдёте на нашем сайте Промокоды КП ру.

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