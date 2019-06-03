2019-06-03T14:53:00+03:00
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Организаторы книжного фестиваля назвали происходящее учениями
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Красную площадь и ГУМ эвакуировали, предположительно, из-за звонка лже-террориста.Красную площадь и ГУМ эвакуировали, предположительно, из-за звонка лже-террориста.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Во втором часу дня понедельника, 3 июня, сигнал тревоги сработал в ГУМе. Охрана и сотрудники магазина поспешили эвакуировать людей. Правоохранительные органы воздержались от комментариев. А вот что рассказывают очевидцы.

- Мы с дочкой зашли внутрь, чтобы немного охладиться и съесть мороженое. Но не успели даже оплатить заказ, как сотрудница кафе попросила нас выйти на улицу, - рассказала "КП" очевидец Галина Бражникова.

По словам женщины, сначала им разрешили остаться на Красной площади, но уже через несколько минут она была оцеплена и людей стали выводить за ее пределы. По некоторым данным, причиной такого переполоха стало сообщение о минировании. Напомним, сейчас на Красной площади проходит ежегодный книжный фестиваль. Его организаторы уверяют, что тревога - учебная.

- У нас действительно произошла эвакуация из-за ГУМа, в котором прошли плановые учения. Все идет по плану, - сообщили "КП" в пресс-службе фестиваля "Красная площадь".

Ожидается, что фестиваль и ГУМ возобновят работу уже в ближайшие часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу
Путин обсудит долевое строительство с правительством
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном
Трамп вместе с женой прибыл в Букингемский дворец для встречи с Елизаветой II
Активисты-экологи оставили Трампу послание в виде полового органа
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
На Google-картах появится гастрономическая карта России
В Москве грузовик врезался в машину "скорой помощи": пострадали двое
Помпео назвал условия заключения новой сделки с Ираном
В Кремле открестились от бомбежек Идлиба
В Кремле ничего не знают о возможности недопуска России на Олимпиаду 2020 года
В Москве эвакуируют посетителей ГУМа и Красной площади
Песков перенаправил СК вопрос об убийстве бойца спецслужб в Подмосковье
Самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с радаров
Минпромторг хочет распространить tax free на всю страну
Huawei выкупила у российской компании технологии распознавания лиц
Зеленский назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Кремль призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе
Трамп назвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"
Яндекс Такси поможет с переездом
Организатор взрыва в Лионе объяснил свой поступок желанием "посеять страх"
Украина должна за 2019 год выплатить 4,5 млрд долларов долга
В ДТП с автобусом в Испании пострадали более 20 человек