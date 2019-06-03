ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Во втором часу дня понедельника, 3 июня, сигнал тревоги сработал в ГУМе. Охрана и сотрудники магазина поспешили эвакуировать людей. Правоохранительные органы воздержались от комментариев. А вот что рассказывают очевидцы.

- Мы с дочкой зашли внутрь, чтобы немного охладиться и съесть мороженое. Но не успели даже оплатить заказ, как сотрудница кафе попросила нас выйти на улицу, - рассказала "КП" очевидец Галина Бражникова.

По словам женщины, сначала им разрешили остаться на Красной площади, но уже через несколько минут она была оцеплена и людей стали выводить за ее пределы. По некоторым данным, причиной такого переполоха стало сообщение о минировании. Напомним, сейчас на Красной площади проходит ежегодный книжный фестиваль. Его организаторы уверяют, что тревога - учебная.

- У нас действительно произошла эвакуация из-за ГУМа, в котором прошли плановые учения. Все идет по плану, - сообщили "КП" в пресс-службе фестиваля "Красная площадь".

Ожидается, что фестиваль и ГУМ возобновят работу уже в ближайшие часы.