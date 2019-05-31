2019-06-03T16:42:23+03:00
Дом. Семья

Похудей-ка со стейком!

Эксперты говорят, что суточный рацион человека должен почти наполовину состоять из белковой пищи. Особенно если вы хотите похудеть, ведь достаточное количество протеинов - необходимое условие стройности
Семен ГОРСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почему белок?

Протеины - это именно те соединения, из которых строится мышечная ткань. Недостаток белка в рационе очень быстро сказывается на внешности и самочувствии: возникают слабость, сонливость, появляются отеки и контуры тела расплываются, волосы и ногти становятся ломкими и тусклыми.

И даже если вы ежедневно крутите педали велотренажера в надежде сбросить вес, без протеинов в рационе результат вас не порадует. Жир уйдет вместе с мышечной тканью, и станут заметны слабые дряблые мышцы - такой эффект зарубежные фитнес-тренеры называют skinny fat, то есть «тощий толстяк»: вес приближается к нижней границе ИМТ, но вы все равно не выглядите стройным и подтянутым. Для качественного похудения нужен не только фитнес, важно потреблять достаточно белков. Примерно 1,2 - 1,5 грамма на каждый килограмм веса в сутки, как советует ВОЗ.

Животный или растительный?

Белок есть не только в мясе - он содержится во всех бобовых, орехах и семечках, многих крупах. Но протеины из мясных продуктов усваиваются нашим организмом почти полностью, а вот растительный белок - только на 60 - 80%. Из грибов мы получаем еще меньше белка - лишь 20 - 40%. К тому же такие популярные растительные источники белка, как бобы, фасоль и горох, содержат ингибиторы протеиназ. Эти вещества могут нарушать нормальную работу пищеварительной системы и мешают усвоению белка. Поэтому бобовые так плохо перевариваются, а у некоторых вызывают вздутие живота.

Не тянет на сладкое

Белок из мяса практически сразу же направляется в мышцы, помогая нам развивать мускулатуру - особенно если вы регулярно работаете на силовых тренажерах, поднимаете штангу или просто ежедневно перешагиваете через пару ступенек, поднимаясь на шестой этаж. Каждая клетка мышечной ткани потребляет очень много энергии. Чем больше мышцы, тем больше энергии требуется телу даже в состоянии покоя. Поэтому, разработав мускулатуру, вы начнете худеть гораздо быстрее. Помимо этого, мясо - очень сытный продукт. Он насыщает быстро и надолго, помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови и уменьшает тягу к сладкому - после честного стейка или доброй порции шашлыка вас точно не потянет на печенье и конфетки.

- На салате и капусте мы худеем очень грустно! И ненадолго!

- На салате и капусте мы худеем очень грустно! И ненадолго!

Долой голодную хандру

Мясные продукты - это не только протеины, но и целый комплекс необходимых нам нутриентов. И в первую очередь - незаменимых аминокислот, соединений, которые нужны для целого ряда процессов в организме. Вот главные помощники в похудении:

Триптофан - одна из самых важных аминокислот. Вырабатывает нейромедиатор серотонин, недостаток которого ведет к хандре и депрессиям. А в процессе похудения хандра ведет к срывам, хочется заесть сладким. Люди, у которых с серотонином все в порядке, отличаются не только стабильно хорошим настроением, но и лучшей памятью: хотите пересмотреть «Игру престолов» и запомнить более 200 персонажей? Запеките бедрышки индейки от «Пава-Пава» - некалорийно и очень полезно.

Валин - эта аминокислота помогает восстанавливать мышечные волокна после тренировок и быстрее обретать вожделенный рельеф.

Фенилаланин - улучшает работу мозга и регулирует чувство голода.

Лизин - напрямую помогает снизить вес и укрепляет костную ткань (в том числе и зубы).

Железо - обеспечивает все ткани организма кислородом, ускоряет обмен веществ, оказывает антиоксидантное воздействие, сохраняя молодость, и укрепляет защитные силы организма.

Как выбрать самое полезное?

Главное, чтобы мясо было свежим, полученным от совершенно здоровых животных. Поэтому не стоит покупать мясо на рынке у частников - мелкие производители не всегда могут гарантировать безопасность своего продукта. Мясо портится быстро, и его доставка от фермы до прилавка должна строго контролироваться. Крупные производители, такие как группа «Черкизово», подходят к этому вопросу очень серьезно: каждый этап перемещения строго отслеживается, у компании даже есть собственный автопарк и каждая партия отправляется в магазины в высокотехнологичных холодильниках, где мясо не промерзает и остается свежим и сочным. Сохранению свежести помогает и специальная упаковка, препятствующая попаданию бактерий.

Еще один важный вопрос - условия содержания животных. Мясо свиней, коров и кур, питавшихся комбикормом, намного беднее нутриентами, чем мясо скота, вскормленного зерном. Зерновые культуры должны расти в экологически благоприятных условиях, чтобы сохранить все полезные вещества. А на фермах, где содержатся животные, нужны специалисты-ветеринары, которые будут следить за здоровьем скота, и техники, которые будут контролировать температуру, уровень освещения, вентиляцию и влажность воздуха в помещениях. Ведь чем комфортнее условия, в которых росло животное, тем полезнее и вкуснее его мясо.

Что поможет постройнеть?

Белое мясо (курица, индейка): в красном мясе содержание жира выше. Не забывайте снять кожу с белого мяса, потому что она насыщена жирами.

Свиная вырезка: теперь это мясо содержит на 30% меньше жира, чем 20 лет назад. И вообще вредность свинины в последние годы была сильно преувеличена.

Постная говядина: в постной говядине всего на один грамм больше насыщенных жиров, чем в белом мясе (без кожи). К тому же постная говядина богата цинком, железом и витамином В12.

Мясо кролика (без кожи) - совершенно диетическое мясо с низким содержанием жира.

Способы приготовления: гриль и аэрогриль, запекание в духовке, варка, приготовление на пару.

Протеины дают нам долгое чувство насыщения, поэтому есть мясо лучше на завтрак и ужин: утренний прием обеспечит нам силы для рабочего дня, а вечерний - избавит от ночных налетов на холодильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Самые интересные факты о любимом блюде миллионов людей: Кто открыл первую шашлычную в Париже и где сделали самый длинный шампур
О том, что такое шашлык, его историю и способы маринования мы уже с вами знаем. Равно как и знаем это блюдо на вкус - пробовали хоть раз в жизни точно все. Но здесь мы расскажем о шашлыках такие факты, которые точно мало кто знает. Итак, поехали!
Четыре мифа о вреде фрикаделек, биточков и тефтелей
Полуфабрикаты - это не полезно, слишком калорийно и вообще не укладывается в концепцию правильного питания? Совсем необязательно. Мы выбрали самые распространенные из мифов о «почти готовых» мясных продуктах и постарались их развенчать
Алексей БАЛЫБЕРДИН, депутат Государственной Думы: Как народ накормить и агропромышленный комплекс поднять
Многие ученые, государственные деятели, аграрии пытались решить давнюю проблему в сельскохозяйственном секторе России - «сберечь овец и накормить волков»
Эксперты Черкизово: рациональное питание невозможно без мяса
Производители мясной продукции не согласны с озвученными в последней стратегии Минздрава принципами "рационального" питания, поскольку они не предусматривают потребления ряда важных для здоровья продуктов - в первую очередь мяса
Полезный перекус: наш ответ фастфуду
В переводе с немецкого слово «butterbrot» означает «хлеб с маслом», однако разновидностей у бутерброда гораздо больше. Закрытые и открытые, холодные и горячие, с трюфельным маслом и докторской колбасой - рассказываем о том, как появился бутерброд и почему
Как ты птицу назовешь, так и съешь
Американские ацтеки считали индейку лекарством от болезней, в России ее подавали к царскому столу, а для американцев индейка превратилась в один из главных атрибутов праздника. Рассказываем, кто впервые открыл эту птицу (и что было потом)
Новости 24
Кардиолог рассказал, реально ли увеличить продолжительность жизни до 81 года
38% россиян хотят пройти отбор в космический отряд
Медведев поручил усилить контроль за расходами на национальные проекты
Сербия не намерена вводить санкции против России
Названы сферы труда с наибольшим числом безработных в России
В рамках расследования по полковнику-миллиардеру Захарченко возбуждено уголовное дело
Бывший президент Украины Порошенко намерен стать "отцом нации"
Тело утонувшего при крушении катера на Дунае отнесло на сто километров
Журналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём Зеленского
Самолет компании AirBaltic совершил экстренную посадку в Риге
Сервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора
Россияне купили в сети товаров на 1,66 млрд рублей
В Счетной палате зафиксировали низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году
В Сети пользователи нашли настоящих Тома и Джерри
Эксперт оценил перспективы стран договориться по сирийскому вопросу
Путин обсудит долевое строительство с правительством
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию
Помпео заявил о полной готовности США заключить новое ядерное соглашение с Ираном