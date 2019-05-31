Похудей-ка со стейком!

Почему белок?

Протеины - это именно те соединения, из которых строится мышечная ткань. Недостаток белка в рационе очень быстро сказывается на внешности и самочувствии: возникают слабость, сонливость, появляются отеки и контуры тела расплываются, волосы и ногти становятся ломкими и тусклыми.

И даже если вы ежедневно крутите педали велотренажера в надежде сбросить вес, без протеинов в рационе результат вас не порадует. Жир уйдет вместе с мышечной тканью, и станут заметны слабые дряблые мышцы - такой эффект зарубежные фитнес-тренеры называют skinny fat, то есть «тощий толстяк»: вес приближается к нижней границе ИМТ, но вы все равно не выглядите стройным и подтянутым. Для качественного похудения нужен не только фитнес, важно потреблять достаточно белков. Примерно 1,2 - 1,5 грамма на каждый килограмм веса в сутки, как советует ВОЗ.

Животный или растительный?

Белок есть не только в мясе - он содержится во всех бобовых, орехах и семечках, многих крупах. Но протеины из мясных продуктов усваиваются нашим организмом почти полностью, а вот растительный белок - только на 60 - 80%. Из грибов мы получаем еще меньше белка - лишь 20 - 40%. К тому же такие популярные растительные источники белка, как бобы, фасоль и горох, содержат ингибиторы протеиназ. Эти вещества могут нарушать нормальную работу пищеварительной системы и мешают усвоению белка. Поэтому бобовые так плохо перевариваются, а у некоторых вызывают вздутие живота.

Не тянет на сладкое

Белок из мяса практически сразу же направляется в мышцы, помогая нам развивать мускулатуру - особенно если вы регулярно работаете на силовых тренажерах, поднимаете штангу или просто ежедневно перешагиваете через пару ступенек, поднимаясь на шестой этаж. Каждая клетка мышечной ткани потребляет очень много энергии. Чем больше мышцы, тем больше энергии требуется телу даже в состоянии покоя. Поэтому, разработав мускулатуру, вы начнете худеть гораздо быстрее. Помимо этого, мясо - очень сытный продукт. Он насыщает быстро и надолго, помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови и уменьшает тягу к сладкому - после честного стейка или доброй порции шашлыка вас точно не потянет на печенье и конфетки.

- На салате и капусте мы худеем очень грустно! И ненадолго!

Долой голодную хандру

Мясные продукты - это не только протеины, но и целый комплекс необходимых нам нутриентов. И в первую очередь - незаменимых аминокислот, соединений, которые нужны для целого ряда процессов в организме. Вот главные помощники в похудении:

Триптофан - одна из самых важных аминокислот. Вырабатывает нейромедиатор серотонин, недостаток которого ведет к хандре и депрессиям. А в процессе похудения хандра ведет к срывам, хочется заесть сладким. Люди, у которых с серотонином все в порядке, отличаются не только стабильно хорошим настроением, но и лучшей памятью: хотите пересмотреть «Игру престолов» и запомнить более 200 персонажей? Запеките бедрышки индейки от «Пава-Пава» - некалорийно и очень полезно.

Валин - эта аминокислота помогает восстанавливать мышечные волокна после тренировок и быстрее обретать вожделенный рельеф.

Фенилаланин - улучшает работу мозга и регулирует чувство голода.

Лизин - напрямую помогает снизить вес и укрепляет костную ткань (в том числе и зубы).

Железо - обеспечивает все ткани организма кислородом, ускоряет обмен веществ, оказывает антиоксидантное воздействие, сохраняя молодость, и укрепляет защитные силы организма.

Как выбрать самое полезное?

Главное, чтобы мясо было свежим, полученным от совершенно здоровых животных. Поэтому не стоит покупать мясо на рынке у частников - мелкие производители не всегда могут гарантировать безопасность своего продукта. Мясо портится быстро, и его доставка от фермы до прилавка должна строго контролироваться. Крупные производители, такие как группа «Черкизово», подходят к этому вопросу очень серьезно: каждый этап перемещения строго отслеживается, у компании даже есть собственный автопарк и каждая партия отправляется в магазины в высокотехнологичных холодильниках, где мясо не промерзает и остается свежим и сочным. Сохранению свежести помогает и специальная упаковка, препятствующая попаданию бактерий.

Еще один важный вопрос - условия содержания животных. Мясо свиней, коров и кур, питавшихся комбикормом, намного беднее нутриентами, чем мясо скота, вскормленного зерном. Зерновые культуры должны расти в экологически благоприятных условиях, чтобы сохранить все полезные вещества. А на фермах, где содержатся животные, нужны специалисты-ветеринары, которые будут следить за здоровьем скота, и техники, которые будут контролировать температуру, уровень освещения, вентиляцию и влажность воздуха в помещениях. Ведь чем комфортнее условия, в которых росло животное, тем полезнее и вкуснее его мясо.

Что поможет постройнеть?

Белое мясо (курица, индейка): в красном мясе содержание жира выше. Не забывайте снять кожу с белого мяса, потому что она насыщена жирами.

Свиная вырезка: теперь это мясо содержит на 30% меньше жира, чем 20 лет назад. И вообще вредность свинины в последние годы была сильно преувеличена.

Постная говядина: в постной говядине всего на один грамм больше насыщенных жиров, чем в белом мясе (без кожи). К тому же постная говядина богата цинком, железом и витамином В12.

Мясо кролика (без кожи) - совершенно диетическое мясо с низким содержанием жира.

Способы приготовления: гриль и аэрогриль, запекание в духовке, варка, приготовление на пару.

Протеины дают нам долгое чувство насыщения, поэтому есть мясо лучше на завтрак и ужин: утренний прием обеспечит нам силы для рабочего дня, а вечерний - избавит от ночных налетов на холодильник.