Гастрономическое достояние

Свинина там часто является важной частью рациона. Копты, египетские христиане, тысячелетиями едят свинину. В Германии и Англии более 50% современных европейских пород домашней свиньи - индийского происхождения. Не едят этот вид животного белка только в странах, где основная религия - ислам (запрещает Коран). И в Израиле также по религиозным соображениям. Мы расскажем о странах, где любят и ценят этот вид мяса.

О популярности свинины в мире говорит статистика. Если в начале 1960-х годов люди чаще всего ели говядину и телятину, что составляло 40% всего потребления мяса, то к 2010 году самым популярным мясом стала свинина. Сейчас ее потребляется около 99 миллионов тонн в год. Больше всего свинины едят австрийцы - 66 кг на человека ежегодно.

Япония: не рыбой единой

В Японии, особенно на юге и острове Окинава, очень уважают свинину, но едят ее умеренно. В японской кухне существует множество блюд со свининой, например несколько вариантов рамена. Есть блюдо сябу-сябу (японский вариант хого), которое готовят традиционно из говядины, но многие японцы предпочитают его делать именно из свиной вырезки. Его едят всей семьей, окуная тончайшие ломтики мяса в кипяток, потом в соусы и вприкуску с травянистыми овощами. Зимой японцы часто едят тондзиру - японский мисо-суп, который готовят из свинины с овощами и пастой мисо. Также крупнокусковую свинину используют в вариантах с томлением.

Англия: бекон, сэр

Английский бекон уже по праву считается национальным достоянием, это такой же бренд страны, как овсянка и чай с молоком. Все англичане любят бекон в любом виде: бекон-сэндвич, беконные чипсы. Но чаще всего его готовят на завтрак. Он является неотъемлемой частью «полного английского завтрака» или неполной его версии (яичница, бекон и тост). В чем его особенность? Английский бекон - это много мяса, практически без жировых прослоек. Как утверждают сами жители Туманного Альбиона, больше нигде в мире такого бекона не найти.

Германия: страна колбасок

В Германии любят свинину - жареную, тушеную, на гриле, в виде стейка, шницеля или отбивной на косточке и без. Ее едят каждый день. Считается, что среднестатистический немец в год съедает 84 кг этого мяса. А еще немцы жить не могут без колбасок и сосисок, количество видов которых достигает полутора тысяч. Самый популярный вид фастфуда в Германии - карривурст (сосиска из рубленой свинины с соусом карри). Каждый год там съедают 800 миллионов порций. Очень любят там и колбаски из сырого свиного фарша, обработанного солью и подкопченного для вкуса и сохранности (метвурст).

Венгрия: есть пёркёльт

У венгров есть одно непреложное правило: мясо - это главная еда на столе, все остальное лишь прелюдия. Здесь его охотно добавляют, например, в салаты в виде ветчины или сырокопченой колбасы салями. А самое традиционное блюдо - это пёркёльт. Тушеное мясное ассорти из мелко порубленной свинины и телятины с обжаренным луком и паприкой. Второе знаменитое блюдо из свинины - «девственное жаркое». Его готовят из молочного поросенка, фаршированного маринованным свиным окороком.

США: любители Спама

Сегодня свинине в США отдают свое предпочтение 55% американцев. В среднем каждый житель Америки потребляет около 25 кг свинины в год. А сама страна занимает второе место в мире по объемам производства этого вида мяса. Ежегодно в стране забивается около 100 млн голов. А среднестатистический американец съедает по 8,16 кг бекона в год. Свинину часто запекают с картошкой, бобами, овощами. На Пасху обычно готовят запеченную буженину, а на Рождество - аналог индейки запеченную ветчину. Из мясных консервов самые популярные - ветчина «Спам». Мясо по текстуре напоминает сосиску, но немного более воздушное.

Украина: культ «саломании»

Есть мнение, что любовь к свинине сформировалась в XVI веке, когда участились набеги татар и турок из Османской империи на Украину. Чтобы сберечь скот, запорожцы начали разводить почти одних поросят, на которых мусульмане не зарились в силу религиозных причин. Так, популярным стало и сало. Для выживания без коров и овец требовались большие заготовки мяса, а свиное сало превосходно хранилось. Сегодня самое популярное блюдо - сало с чесноком и шкварки к борщу. Но есть соленое, копченое, вареное, с разными приправами и добавками. Энтузиасты пошли дальше и придумали мороженое с салом или сало в шоколаде.

Россия: налетай на холодец

Русская свинина обладает рядом отличительных свойств. Это одно из самых сочных и нежных видов мяса. Свинина очень быстро готовится и занимает прочное место в национальной русской кухне. Все части свиной туши идут в приготовление и переработку, что позволяет получить из одной свиньи большое количество полезных и вкусных продуктов. Мышечная ткань, грудинка и окорока отлично жарятся. Из корейки получаются отличные отбивные, шницели, котлеты и шашлыки. Лопаточная часть туши идет на котлеты и отбивные. А для студня или холодца отлично подойдут ножки, голова или рулька.

Чехия: вепрево колено

Чехи вообще очень любят и искусно готовят свинину. «Печене вепржове колено», или, как у нас говорят, «вепрево колено» или «свиная рулька», - это основополагающее блюдо чешской кухни. Представляет собой половину свиной ноги обязательно с коленом. В готовом виде весит почти килограмм и заказывается, как правило, на 2 - 4 человека. На втором месте по популярности - утопленцы и тлаченки. Утопленцы - достаточно ядреные, вымоченные в уксусном маринаде шпикачки. А тлаченка - это мясное блюдо, напоминающее крепкий холодец или зельц, приготовленный из свиных ножек, языка или субпродуктов и употребляемый с уксусом.

Испания: хамон - наше все

Очень любят свинину и в Испании. Увидеть и купить всевозможные колбасы и копчения можно на любой улице не только испанских, но и каталонских городков. Особенно ценятся иберийская порода черных свиней, которая дает самую лучшую свинину в Испании, а может, и во всей Европе. Самый испанский деликатес - великолепный хамон, вяленая свиная нога (непременно передняя), которая выдерживается в течение долгого времени подвешенной в прохладном помещении.