13-летняя москвичка обвинила в педофилии экс-директора детской хоккейной школы

В понедельник, 3 июня, уголовное дело было возбуждено против экс-директора столичной хоккейной школы "Эволюция", 31-летнего Филиппа Брисуэлу. В домогательствах к своей 13-летней ученице мужчину обвинила репетитор по математике. Все произошло в аквапарке "Мореон" в субботу, 1 июня. В тот день женщина отдыхала там с двумя ученицами школы № 1536.

- К одной их девочек, которая находилась в джакузи, подошел неизвестный мужчина и совершил противоправные действия, а именно потрогал ее между ягодиц, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Перепуганная школьница сразу рассказал о случившемся учительнице, а та позвонила в полицию. Развратника задержали прямо в бассейне. Мужчина вел себя неадекватно: кричал и пытался убежать. Позже выяснилось, что долгое время он принимает запрещенные препараты для наращивания мышечной массы. Их изъяли в квартире родителей Филиппа.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По словам друзей, у мужчины были неприятности на работе и в личной жизни, но в то, что из-за этого он мог пойти на такой поступок, никто не верит.

- Думаю, это какая-то ошибка. Он взрослый человек. Был женат, и в первом браке воспитывал троих приемных детей. Разрыв переживал долго, а потом встретил другую девушку. Сейчас она беременна. А вот на работе у него не ладилось. Из-за финансовых проблем хоккейную школу пришлось закрыть. Он сейчас как раз в поисках новой работы, - рассказал Денис Ивашин, друг Филиппа.

Обвинение Филиппу уже предъявлено. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Дожидаться суда он будет под домашним арестом.