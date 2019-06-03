Аэрофлот полетел в Пальма-де-Майорку

С 1 июня Аэрофлот открыл собственные рейсы между Москвой и Пальмой-де-Майоркой. Авиасообщение с легендарным курортом осуществляется четыре раза в неделю — по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям (в районе полудня по местному времени вылет из Москвы, вечером — из Пальма-де-Майорки).

Напомним, Пальма-де-Майорка — круглогодичный курорт в красивейшем заливе Средиземного моря. Здесь расположена летняя резиденция королевской семьи Испании. Песчаные пляжи с кристально чистой водой в сочетании со средневековой архитектурой привлекают сюда не только туристов, но и знаменитостей со всего мира.

Кроме Пальма-де-Майорки Аэрофлот выполняет полеты еще в шесть городов Испании: Аликанте, Барселону, Валенсию, Мадрид, Малагу и Тенерифе.