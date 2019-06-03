Северных мастеров приглашают принять участие в онлайн-проекте "Хранители Арктики"

Он создан для поддержки и сохранения традиционных декоративных промыслов и культуры народов Крайнего Севера.

На сайте размещаются материалы о мастерах из северных регионов России, которые занимаются резьбой по кости, бисероплетением, шитьем и другими видами рукоделия, декоративного искусства и ремесел. Это фотографии работ, интервью, интересные факты, тематические новости. На сайте любой мастер может подать онлайн-заявку и присоединиться к проекту, добавить портфолио своих работ к галерее "Хранителей Арктики".

Онлайн-проект также включает сервис рассылки тематических новостей и приглашений на мероприятия через подписку. В будущем на сайте хранителиарктики.рф будет реализована модель маркетплейса, через который мастера смогут продавать свою продукцию с доставкой.

В рамках проекта также планируется проведение выставок, мастер-классов и других мероприятий в разных регионах России. При этом события будут интегрированы с онлайн-галереей - например, по QR-кодам на выставках можно будет перейти на сайт и прочитать дополнительную информацию об экспонатах. Первая такая выставка открылась в конце мая в здании Совета Федерации в Москве. В ней приняли участие мастера из Архангельской области, Республики Коми и Республики Саха (Якутия), Красноярского края (Таймыр, Дудинка), Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото предоставлено пресс-службой ПОРА

“Первая выставка проекта прошла на площадке Совета Федерации, и Валентина Матвиенко поддержала ее. Это вполне объяснимо, ведь Совет Федерации - орган власти, в котором представлено многообразие регионов, народов, культур нашей страны. В этой симфонии искусство представителей КМНС и других жителей Арктической зоны России является очень ярким аккордом. А современные мультимедийные возможности позволяют объединить в онлайн-сообщество всех, кому интересна традиционная культура народов Севера, и обеспечить передачу знаний о ней. Это важно, так как места где можно увидеть шедевры северных мастеров, географически разбросаны и зачастую труднодоступны" - говорит координатор программ ПОРА Александр Стоцкий.

Фото предоставлено пресс-службой ПОРА

Справка

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

Сайт экспертного центра: www.porarctic.ru