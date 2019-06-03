Новинки ПМЭФ-2019: направления деловой программы, тематические пространства и навигация на китайском языке

В этом году Петербургский международный экономический форум в очередной раз порадует участников и гостей своими новинками. Для удобства участников Фонд Росконгресс в пакет услуг постоянно вводит новые сервисы, а деловая программа расширяется за счет новых форматов. Это делает Форум привлекательным с точки зрения эргономики пользования.

В частности, в этом году навигация на площадке Форума будет дублироваться на китайском языке. Ожидается, что делегация Китая, которая принимает участие в Форуме в качестве страны-гостя, будет одной из самых многочисленных – в ее составе будет более тысячи участников. На площадке будет размещено 10 навигационных стел на китайском языке.

В этом году увеличено количество залов для проведения деловых сессий и круглых столов, удвоилось количество переговорных комнат партнеров. Также к услугам участников и гостей Форума будет работать большее количество станций зарядки мобильных устройств.

Только за последний год в повестке мероприятий Фонда Росконгресс появились новые направления, посвященные социальной повестке и развитию инноваций, и ПМЭФ – это главная площадка, где этим направлениям уделят особое внимание.

Проекты Территория инноваций и Лаборатория «Инносоциум» в этом году объединены в единое Пространство доверия Фонда Росконгресс, программа которого включит в себя мероприятия инновационной и социальной повестки. Перед Лабораторией «Инносоциум» стоит задача интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы. Это коммуникационное пространство объединяет некоммерческие организации, бизнес и власть для обсуждения актуальных вопросов социального развития. Проект Территория инноваций, запущенный в 2018 году, является точкой притяжения для всех технологичных компаний, предлагающих инновационные решения. В рамках проекта проводятся питч-сессии перспективных стартапов, презентации технологичных решений в различных областях, круглые столы с представителями регионов, демонстрации кейсов по практическому применению цифровых технологий и многое другое.

С 2019 года на деловых форумах Росконгресса на постоянной основе также работает трек, посвященный здравоохранению и образованию. Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума будет функционировать Пространство «Здоровое общество». Это профильная площадка для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения.

В этом году существенно расширилась выставка SPIEF Investment& Business Expo – возросло количество стендов партнеров и экспонентов, а также впервые организовано выставочное пространство под открытым небом – в Открытом Пассаже. В числе генеральных партнеров ПМЭФ-2019 появились сразу два представителя Саудовской Аравии: Saudi Aramco и SABIC.

В 2018 году была создана Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс, которая будет аккумулировать ключевые темы деловой повестки предстоящего Форума. Это интерактивная база знаний, которая на сегодняшний день включает описание более 1500 сессий по 173 темам повестки развития страны. Это позволяет мониторить современные тенденции в мировой экономике и самые последние новости. На портале информационно-аналитической системы представлены выступления, интервью и комментарии более 6000 спикеров.

Помимо уникальной деловой программы участники смогут принять участие в Фестивале культуры ПМЭФ, который привлечет в Санкт-Петербург ценителей искусства со всего мира. В эти дни ведущие театры, музеи, выставочные пространства готовят специальные программы, в город приезжают артисты международного уровня.