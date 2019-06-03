Самые нелепые наряды звезд: Богоматерь во всю грудь и чудо в перьях

Разбираем звездные образы со стилистом-имиджмейкером Викой МАЙОРОВОЙ.

Ольга БУЗОВА

«Срамота!» - единогласно решили фанаты, увидев очередной образ певицы. Даже в «Доме-2», откуда Бузова родом, у выбору нарядов подходят куда щепетильнее. Фото в «восхитительных штанах»-велосипедках кислотного цвета и пеньюаре с перьями звезда игриво подписала в Инстаграм: «Тебе понавилось?». Но таинственный адресат предпочел отмолчаться…

Комментарий стилиста: Велосипедки безусловный тренд в этом сезоне, но сочетать их лучше с топом или удлиненным жакетом, а полупрозрачный халат с перьями оставить для дома.

Стас МИХАЙЛОВ

Дева Мария в райских кущах, напечатана на холщовой рубахе – странный выбор для кого угодно, но только не для исполнителя хитов «Все для тебя» и «Без тебя». Стас Михайлов – человек верующий (и вера эта буквально рвется из груди или на груди): говорит, его карьера случилась по воле божьей. Кстати, на фото Михайлов в Италии, а маечка – из коллекции знаменитых модельеров, где изображения Богоматери соседствуют с иллюстрациями томатного соуса и мороженого.

inamikhaylova Дева Мария в райских кущах, напечатана на холщовой рубахе странный выбор для кого угодно, но только не для исполнителя хитов Все для тебя и Без тебя .

Комментарий стилиста: Религиозный принт - не самая лучшая идея, а вот цветочный актуален на мужских футболках.

ЛОЛИТА

В свои 55 Лолита не раз доказывала, что слать хотела общественное мнение. Вот и в нашей звездной подборке певица со своим «народным» балахоном оказалась белой вороной. Но и в народности можно перегнуть. На «Новой волне» в Сочи, где изнывающие от тропической жары звезды потели в вычурных платьях и на шпильках, артистка, нимало не смущаясь, прогуливалась в резиновых шлепках, смахивающих на мужские. Это днем. А вечером все-таки облачилась в длинное платье с разрезом. А вот шлепки оставила!

В свои 55 Лолита не раз доказывала, что слать хотела общественное мнение.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Комментарий стилиста: Говорить о стиле в данном случае, к сожалению не приходится. Платье в полоску, фиолетовая сумка и шлёпки вместе смотрятся катастрофически ужасно!

Филипп КИРКОРОВ

Как в нетленном хите про лабутены «на выставке Ван-Гога я - главный экспонат», так в Эрмитаже все внимание публики приковано к Филиппу Киркорову. И только дети поп-короля Алла-Виктория и Мартин разглядывали не дизайнерский костюмчик папы, а рыцарей, тронный зал и мумий. Оно и понятно – на днях Киркоров показал стране свою гардеробную размером со среднюю «двушку», где одной только обуви - сотни пар. Так что глаз у королевских отпрысков уже подзамылился…

Как в нетленном хите про лабутены «на выставке Ван-Гога я - главный экспонат», так в Эрмитаже все внимание публики приковано к Филиппу Киркорову. Фото: instagram.com/fkirkorov/

Комментарий стилиста: Почему бы и нет? Ярко, смело, стильно! Филипп выглядит бесподобно!

Дмитрий НАГИЕВ

Это у нас Нагиев ходит гоголем да слывет секс-символом, а как отправится за моря – так с нарядами не церемонится. Ведущий в образе стильного бродяги прогулялся где-то по западным улочкам – говорит, в самый раз по местной моде. Но наших поклонниц это не испугало – звезду засыпали комментариями в духе: «Прекрасен даже в штанах сантехника». Умеют же любить русские женщины!

nagiev.universal Дмитрий Нагиев в образе стильного бродяги прогулялся где-то по западным улочкам.

Комментарий стилиста: Бомжстайл достаточно популярен у звёзд, но в этом случае кажется, что Дмитрий перестарался, если он вообще старался.