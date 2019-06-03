2019-06-03T19:07:48+03:00
Происшествия

Президента хоккейного клуба "Крылья советов" ограбили на 1,7 млн рублей, разбив стекла его BMW прямо у Ледового дворца в Москве

Неизвестный разбил стекло в BMW Александра Колядина и похитил из салона наличность и ценные вещи, пока мужчина был в Центральном Ледовом дворце спорта
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража в особо крупном размереПолиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража в особо крупном размереФото: Олег ЗОЛОТО
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Инцидент произошел поздним вечером 31 мая на улице Талалихина в Москве. Президент хоккейного клуба "Крылья советов" Александр Колядин припарковал свой BMW рядом с Центральным Ледовым дворцом и отправился в здание. Когда, немного за полночь, мужчина вернулся к машине - обнаружил, что некто разбил заднее стекло его иномарки и похитил все ценные вещи, оставленные в салоне.

"Неизвестное лицо разбило заднее стекло автомобиля BMW и свободно похитило из автомобиля 1 миллион рублей наличными вместе с сумкой Louis Vuitton, в которой этот миллион и лежал. Так же из автомобиля пропали Apple MacBook стоимостью 300 тыс. руб, очки Cartier за 70 тыс. руб, портмоне Louis Vuitton стоимостью 100 тыс. руб, серебряная ручка Montblanc стоимостью 70 тыс. руб и тд. Общая стоимость похищенных вещей перевалила за 1 миллион 700 тыс. рублей." - сообщил КП источник в правоохранительных органах

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере и разыскивает вора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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