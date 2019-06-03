«Вся в синяках и кровоподтеках»: Анна Калашникова получила травмы на съемках

Звезде ток-шоу Анне Калашниковой тяжело дались съемки ее нового клипа на песню «По любви», проходившие в столичном ресторане «Асаки». Ведь в процессе них она получила массу синяков и мелких травм. А все потому, что многие трюки ей пришлось выполнять самостоятельно.

Анна Калашникова получила травмы на съемкахФото: Личный архив

— На площадке шли ожесточенные бои. Разлеталась посуда, и ломалась мебель. Да и мне тоже пришлось несладко. Ведь в этой истории я предстаю в совершенно несвойственной мне роли женщины-бойца и по сюжету должна избить несколько крепких мужиков! Поначалу я очень не хотела этого делать. Просто потому, что мне такое поведение не свойственно, я считаю, что девушка должна оставаться настоящей леди при любых обстоятельствах. Однако режиссер клипа и автор сценария Алексей Воробьев убедил меня, что ради роли надо уметь пересиливать свои внутренние ограничения, особенно если ты играешь суперагента. С одним из партнеров Виталием Савчуком мы так исступлённо бились, что в процессе драки сломали стол. В общем от съемок я получила огромное удовольствие. Но после этого экстрима у меня на теле не осталось ни одного живого места. Много ран и синяков, которые приходится лечить и которые никак не заживают уже больше недели. Боюсь, что после съемок у меня останутся шрамы, ведь у меня тонкая и чувствительная кожа, — призналась Калашникова.

ся в синяках и кровоподтекахФото: Личный Архив

Отметим, что в клипе было задействовано много знаменитостей и блогеров. Например, одну из ролей сыграл известный актер Гоша Куценко. Также на съемках присутствовала бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина и группа «Земляне».

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