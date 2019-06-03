2019-06-03T20:41:35+03:00
Происшествия

В Шереметьево уволили "футболиста", забросившего сигнальный конус на крыло самолета

За скуку на работе сотрудник лишился должности [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Когда пинать было нечего, то работник ушел от самолетаКогда пинать было нечего, то работник ушел от самолетаФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, где сотрудник аэропорта "Шереметьево" в прекрасный солнечный день дурью мается. Иначе его действия не назовешь. Мужчина находился возле самолета. Ему нужно было перенести сигнальный конус, но поднимать его было лень. Сотрудник аэропорта начал его пинать ногой, в какой-то момент удар был таким точным, что конус оказался на крыле самолета. Когда пинать было нечего, то работник ушел от самолета. Видимо, до такой степени было скучно на работе.

В Шереметьеве работник забросил сигнальный конус на крыло самолёта.

- Может, за стремянкой пошел? - обсуждали в соцсетях.

- Хорошо не в турбину закинул, - написал пользователь Федор Тимохов.

- Надоело расставлять конусы стандартным методом. Экспромт после финала Лиги Чемпионов, - написал Андрей Безунов.

Однако в аэропорте "Шереметьево" достаточно много камер видеонаблюдения и контролирующих обстановку сотрудников, поэтому данный эпизод с участием "футболиста" не остался без внимания. Руководство посовещалось и приняло решение, что "Чемпионат мира по футболу завершен еще в 2018 году, а значит в команде аэропорта не место "футболистам".

- Сотрудник уволен, - коротко прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов. Сначала речь была только о терминале F, куда прибывают международные рейсы, позже стали сообщать о таких же проблемах в терминале D. Сбой воспринимался временным, но масштабы оказались куда серьезнее (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на многочисленные сбои в работе сети
В МВД РФ рассказали о количестве заявлений на российской гражданство от жителей Донбасса
РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Совфед РФ: Москва будет рассматривать новые предложения Киева по Донбассу
У бывшего главы Клинского района Подмосковья обнаружили незаконное имущество на 9 миллиардов рублей
Константинопольский патриарх: Раскольник Филарет никогда не был патриархом и не будет
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Профильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июне
Россию пригласили участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии
Госдума прокомментировала требования к новым ГОСТам
В Кремле прокомментировали информацию о планах по сделке США, Израиля и России
Ленобласть попала в топ регионов-лидеров по социально-экономическому развитию
Санкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продлены
В Администрация Зеленского прокомментировали снос бюста Жукову в Харькове
Сотрудник ГРУ рассказал, как выжить в массовой драке
Cуд Швеции отказал прокуратуре в заочном аресте Ассанжа
Страсти по Шиесу: днем вяло митингуют оппозиционеры, а ночами неизвестные жгут мосты и дома строителей
Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН
Стала известна цена новой Lada Granta Cross
Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу