В Шереметьево уволили "футболиста", забросившего сигнальный конус на крыло самолета

В соцсетях появилось видео, где сотрудник аэропорта "Шереметьево" в прекрасный солнечный день дурью мается. Иначе его действия не назовешь. Мужчина находился возле самолета. Ему нужно было перенести сигнальный конус, но поднимать его было лень. Сотрудник аэропорта начал его пинать ногой, в какой-то момент удар был таким точным, что конус оказался на крыле самолета. Когда пинать было нечего, то работник ушел от самолета. Видимо, до такой степени было скучно на работе.

В Шереметьеве работник забросил сигнальный конус на крыло самолёта.

- Может, за стремянкой пошел? - обсуждали в соцсетях.

- Хорошо не в турбину закинул, - написал пользователь Федор Тимохов.

- Надоело расставлять конусы стандартным методом. Экспромт после финала Лиги Чемпионов, - написал Андрей Безунов.

Однако в аэропорте "Шереметьево" достаточно много камер видеонаблюдения и контролирующих обстановку сотрудников, поэтому данный эпизод с участием "футболиста" не остался без внимания. Руководство посовещалось и приняло решение, что "Чемпионат мира по футболу завершен еще в 2018 году, а значит в команде аэропорта не место "футболистам".

- Сотрудник уволен, - коротко прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

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