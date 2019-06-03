Бывший муж Бузовой готовится в третий раз стать отцом

Игрок "Локомотива" улетел в отпуск в Турцию, куда взял не только супругу и дочку Милану, но и ребенка от первого брака с Оксаной Тарасовой - 10-летнюю Ангелину. На днях Анастасия Костенко разместила в Инстаграм фото семейной идиллии, где девочка держит на руках сводную младшую сестренку. При этом поклонники пары в комментариях отметили, что Костенко в свои 25 - мудрая женщина, которая в отличие от второй жены футболиста Ольги Бузовой не запрещает мужу встречаться со старшей дочерью. А кроме того, от внимания блогеров не ускользнула прикрытая свободным балахоном фигура Анастасии...

kostenko.officialfan На отдыхе наши девочки

О том, что они с мужем планируют еще детей, Костенко говорила давно. На днях Настя снова подтвердила намерения пары, написав в соцсетях: "Планируем второго ребенка, как только восстановлюсь". А вчера ее сестра опубликовала в Инстаграмме фото, на котором у Костенко четко виден округлившийся животик. Поклонники поспешили поздравить супругов, хотя никто из них официально не подтверждал эту информацию. Между тем, 10 июля их общей дочке Милане исполнится год.

Напомним, футболист женат в третий раз. От первой жены Тарасов ушел к Ольге Бузовой, их брак просуществовал четыре года - с 2012 по 2016. Третьей женой спортсмена стала модель Анастасия Костенко, вице-мисс Россия-2014. При этом с дочерью от первой жены Дмитрий какое-то время не общался. Экс-супруга подала на него в суд за неуплату алиментов. Оказалось, что за те годы, что футболист платил Оксане деньги на ребенка, размер алиментов ни разу не индексировался. В итоге Тарасов задолжал бывшей жене 15 миллионов рублей, но сейчас, похоже бывшие супруги смогли наконец договориться.

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