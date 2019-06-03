В Сети опубликовали трейлер фильма по мотивам американского романа-бестселлера "Щегол"

В Интернете появился первый трейлер фильма "Щегол" по мотивам одноименного американского романа-бестселлера писательницы Донны Тартт. К слову, произведение ранее было отмечено не только любовью читателей и критиков, но и Пулитцеровской премией.

Роман-бестселлер начинается с теракта в Метрополитен-музее, где главный герой книги, 13-летний подросток Тео Декер, теряет свою маму. При этом он получает от умирающего старика редкую картину художника Карела Фабрициуса, давшую роману и название, и сюжетный механизм.

Маленького Тео в киноленте сыграл актер Оакс Фигли, а повзрослевшего - Энсел Элгорт. Также в фильме появляются звезды Голливуда - Николь Кидман, Сара Полсон, Джеффри Райт.

Произведение Донны Тартт довольно большое, в нем 760 страниц. именно поэтому поклонники бестселлера недоумевают, почему режиссеры приняли решение снять одну киноленту, а не целый сериал. При этом режиссёр Джон Краули отмечает, что киноадаптация фокусируется только на двух периодах в жизни Тео. События в фильме развиваются нелинейно, а сюжет движется «импрессионистически».

Сценаристом киноленты является небезызвестный Питер Строхан. Это человек, который написал сценарий фильма «Шпион, выйди вон!» (2011) по роману Джона Ле Карре. Строхан за сценарий номинировался на «Оскар». Он же числится среди сценаристов фильма «Снеговик» (2017) - по одноимённому детективу Ю Несбё.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях вышел первый тизер-трейлер фильма "Вторжение" Федора Бондарчука. Новая кинолента от известного режиссера выйдет в прокат 1 января 2020 года.