2019-06-03T21:37:10+03:00
Спорт

"Барселона" показала домашнюю форму на следующий сезон: она вся в клеточках

Классические сине-гранатовые цветовые сочетания останутся у каталонцев [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" попрощалась со старой формой в проигранном "Валенсии" финале Кубка Испании."Барселона" попрощалась со старой формой в проигранном "Валенсии" финале Кубка Испании.Фото: REUTERS
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Футбольный клуб "Барселона" в понедельник, 3 июня, официально обнародовал фотографии своего нового домашнего комплекта игровой формы на будущий сезон. В цветах главного выбора экипировки останутся классические сине-гранатовые цвета.

Главная же фишка новых одеяний Месси и компании на сезон 2019/2020 годов - это появление вместо обычных для формы "Барсы" сине-гранатовых полос квадратов. То есть теперь каталонцы будут играть в форме "в клеточку". На воротнике футбольной формы - вставки в цветах флага Каталонии - желтом и красном.

В прошедшем сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании. Однако в других турнирах потерпела неудачу. В полуфинале Лиги Чемпионов каталонцы проиграли по итогам двух встреч "Ливерпулю" 3:0 и 0:4. Именно команда Юргена Клоппа затем одержала победу в турнире.

Ну а в Кубке Испании "Барса" проиграла в финале "Валенсии". И именно эта игра стала последней для каталонского клуба в форме старой расцветки.

Фото новой формы "Барселоны" на сезон 2019/2020 годов.Новую форму на следующий сезон представила "Барса"

ИСТОЧНИК KP.RU

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