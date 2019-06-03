"Барселона" показала домашнюю форму на следующий сезон: она вся в клеточках

Футбольный клуб "Барселона" в понедельник, 3 июня, официально обнародовал фотографии своего нового домашнего комплекта игровой формы на будущий сезон. В цветах главного выбора экипировки останутся классические сине-гранатовые цвета.

Главная же фишка новых одеяний Месси и компании на сезон 2019/2020 годов - это появление вместо обычных для формы "Барсы" сине-гранатовых полос квадратов. То есть теперь каталонцы будут играть в форме "в клеточку". На воротнике футбольной формы - вставки в цветах флага Каталонии - желтом и красном.

В прошедшем сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании. Однако в других турнирах потерпела неудачу. В полуфинале Лиги Чемпионов каталонцы проиграли по итогам двух встреч "Ливерпулю" 3:0 и 0:4. Именно команда Юргена Клоппа затем одержала победу в турнире.

Ну а в Кубке Испании "Барса" проиграла в финале "Валенсии". И именно эта игра стала последней для каталонского клуба в форме старой расцветки.