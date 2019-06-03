2019-06-03T23:02:22+03:00
Спорт

Победа сборной России 6:0 в контрольной игре над "Чертаново" была омрачена травмой Газинского

Наши готовятся к поединку против Сан-Марино и Кипра и несут потери
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Итог встречи был ожидаем: сборная разгромила соперников со счетом 6:0Итог встречи был ожидаем: сборная разгромила соперников со счетом 6:0Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 3 июня, футболисты сборной России провели контрольный матч на базе в Новогорске. Соперником команды Станислава стал "Чертаново", которая играет в ФНЛ. Итог встречи был ожидаем: сборная разгромила соперников со счетом 6:0.

У нас голы забили Артем Дзюба (7-я минута), Антон Миранчук (26), Александр Головин (42), Федор Смолов (46), Федор Чалов (61) и Резиуан Мирзов (77).

Омрачила эту победу сборной России в тренировочной игре травма полузащитника Юрия Газинского. Под вечер было объявлено: в ближайших играх национальной команды футболист "Краснодара" точно не сыграет.

- Полузащитник национальной сборной России Юрий Газинский завтра покинет расположение национальной команды. После полученной в контрольном матче с "Чертаново" травмы сегодня вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча, - сообщила пресс-служба сборной России по футболу о травме вице-капитана национальной команды.

Увы, Юрий Газинский получил травму плеча Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увы, Юрий Газинский получил травму плечаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда Станислава Черчесова, напомним, в скором времени сыграет два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня в Саранске нашим предстоит встреча против "Сан-Марино", а спустя три дня уже поединок в Нижнем Новгороде против команды Кипра.

После двух стартовых игр отбора Евро-2020 наши в своей группе делят 2 место с 3 очками вместе со сборными Кипра, Казахстана и Шотландии. В лидерах - Бельгия с 6 баллами. Замыкает турнирную таблицу группы сборная Сан-Марино, у которой 0 баллов. В финальную часть чемпионата Европы 2020 года выходят по две лучшие команды из каждой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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