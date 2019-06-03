2019-06-03T22:04:16+03:00
Спорт

Тренер Конора Макгрегора: "Если Дрейк появится в моем зале, получит ногой с разворота"

Джон Кавана эмоционально отреагировал на "проклятие", которое преследует этого рэпера
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Спортсмены считают, что фото с рэпером Дрейком приносит им неудачу и притягивает поражение.Спортсмены считают, что фото с рэпером Дрейком приносит им неудачу и притягивает поражение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тренирующий ирландского бойца ММА Конора Макгрегора наставник Джон Кавана эмоционально отреагировал на очередное проявление "проклятия Дрейка". Известный рэпер сфотографировался перед последним с британским боксером Энтони Джошуа накануне его боя, после чего спортсмен сенсационно проиграл свой поединок Энди Руису-младшему. Хотя в подписи к фото Джошуа настойчиво написал, мол, этот снимок должен снять проклятие.

Кавана у себя в Твиттере написал:

- Если Дрейк когда-нибудь решит приехать в мой тренажёрный зал, то получит с разворота ногой.

Стоит отметить, что Конор Макгрегор уже проигрывал свой бой после фото с Дрейком. Так что, видимо, тренер так необычно решил позаботиться о своем подопечном. Однако же, "проклятие Дрейка" - это невероятно популярный у спортсменов мем.

Стоит любому атлету из любого вида спорта сделать общее фото с Дрейком - так они проигрывают. В разное время громкие поражения после таким снимков терпели клуб НХЛ "Торонто Мэйпл Лифз", Конор Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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