iOS13: новая операционка Apple стала еще человечнее

Это принципиальный вопрос – большую презентацию во время форума разработчиков WWDC-2019 Apple посвятила новым операционным системам, лишь в конце презентовав далеко не массовое «железо».

И это важный посыл, если хотите принципиальная позиция Apple - софт, операционная система не дополнение к смартфонам, часам или телеприставкам, а не менее важный продукт. (А мне иногда кажется, что и более важный). Это как в оркестре – да, у музыкантов должны быть хорошие инструменты и талант играть на них. Но оркестр не зазвучит без нот, без музыкального произведения.

Представленные в Калифорнии операционные системы и являются для устройств Apple тем самым произведением, позволяющим все экосистеме звучать вместе.

При этом на сей раз яблочники разделили «партии». Вместо одной операционки для смартфонов и планшетов представили две - iOS и iPad OS. А всего показали пять операционных системы - iPadOS, iOS 13, watchOS, tvOS и macOS. И все они – по сути одна «семья» Apple.

Hовая операционка Apple стала еще человечнееФото: REUTERS

Операционка для телевидения

В tvOS теперь многопользовательский режим – каждый член семьи может делать закладки и смотреть то, что ему по нраву. А в музыкальных клипах будут титры с текстом песни. Вот вам и домашнее караоке.

Плюс поддержка игровых приставок Xbox и PS4.

Часы отвязали от смартфона

Наконец-то watchOS стала независима от смартфона. Приложения можно будет устанавливать прямо на часы, а не через телефон-посредник. В часы установят App Store.

Плюс диктофон, возможность загружать напрямую аудиокниги и калькулятор. Не знаю насколько будет удобен калькулятор – со временем попробуем кнопочки понажимать. А вот диктофон на руке – штука полезная. По крайней мере для журналистов.

Часы отвязали от смартфонаФото: REUTERS

Плюс здоровьесберегающие технологии. На них яблочники давно делают упор, считая, что их гаджеты должны стимулировать человека заниматься спортом, следить за сердцем и дыханием, а не просиживать, согнувшись в три погибели, над светящимся экраном. Поэтому в новой операционке для Apple Watch будет встроенный счетчик децибел. Он предупредит, если вокруг шумно (интересно, как он будет вести себя в старых вагонах метро?). А еще ваши часы смогут отслеживать менструальный цикл. Естественно, если надеты они на женское изящное запястье.

Все удобства для смартфона

В iOS 13 приложения будут запускаться на 50% быстрее, а обновления – занимать на 50% меньше места. На клавиатуре можно будет набирать текст при помощи свайп (да, в Android он давно есть, ну что ж, дождались и мы).

В картах появится аналог Google Street View. Но пока на картах США.

Новый уровень безопасности. Авторизовываться в приложениях и сервисах можно будет с помощью аккаунта Apple вместо аккаунтов Google или вacebook. Зачем? А чтобы никто уж точно не проник в ваши закрома. Разработчикам будет отправляться фейковый адрес владельца. Настоящий же будет скрыт и спрятан от любых посторонних глаз. Наверное, в этом есть смысл… Посмотрим.

Новый набор эмодзи – с разной косметикой, с пирсингом и даже с AirPods в ушах. Забавно.

А вот что действительно полезно – видео при обработке можно переворачивать. Сколько уже было проблем, когда в соцсети пытаешься закачать видео, снятое смарфтоном в вертикальном положении. Полностью экран оно не занимает вот и появляются с двух сторон размытые края.

В iOS 13 приложения будут запускаться на 50% быстрееФото: REUTERS

Дополнительные возможности обработки видео. Искусственный интеллект будет анализировать собрание ваших фото и удалять дубликаты фотографий и случайные фото.

Siri в наушниках теперь научили читать поступившие сообщения. Да и голос подправили, он стал более человечным. Плюс – возможность делиться музыкой, которую вы слушаете, если есть кто-то поблизости, разделяющий ваши музыкальные пристрастия.

Планшет: все ближе к ноутбуку

В операционке для iPad появились виджеты на главном экране. Возможность работать с несколькими приложениями, расположенными в разных окнах (посмотрим, как это действует. В последних моделях iPad и без обновления можно было работать с двумя приложениями одновременно, меняя размер окон).

А вот то, что теперь планшеты смогут читать флешки, а не открывать лишь определённые файлы – это плюс. Планшет становится ближе к ноутбуку по функциональности и скорости работы. iPad научат архивировать файлы. А браузер Safari появится менеджер загрузок.

Компьютер: вместе iTunes три сервиса

Новая версия macOS получила имя Catalina.

Старожил яблочной экосистемы и в прежние времена ее основание – медиаплеер iTunes (был презентован в далеком 2001 году) теперь расчленили на три головы: Aplpe Music, Apple Podcasts и Apple TV. Что, в общем-то правильно. Слишком уж громоздкая получалась конструкция.

Приложения для iPad теперь можно будет переносить и на настольный Mac. Сразу появляется невероятное разнообразие программ для яблочных десктопов.

iTunes теперь расчленили на три головы: Aplpe Music, Apple Podcasts и Apple TVФото: REUTERS

Понятно, что еще более совершенные возможности для работы с дополненной реальностью. Это в последние годы фишка Apple. И то направление, которое явно будет очень быстро развиваться в ближайшем будущем. От игр, куда можно будет «подселить» человека до самых разных обучающих программ.

Вишенка на торте: настольный компьютер, похожий на терку

Нет, все-таки без тяжелой артиллерии Apple и на этот раз не обошелся. Да, новые массовые гаджеты не показали. Зато показали супермощную станцию, которую в соцсетях тут же окрестили теркой. Из-за сходства дизайна.

Новый Mac - 28 ядер Intel Xeon, 1,5 терабайтов внутренней памяти, восемь портов PCI, видеокарта Radeon Pro Vega II. Конечно, это подслащенная пилюля для разработчиков, собравшихся в зале, а не для обычного пользователя.

Да, новые массовые гаджеты не показали. Зато показали супермощную станциюФото: REUTERS

Стоить такая красота будет в США $5999. А профессиональный дисплей к нему обойдется в $4999. Можно установить и два, и три. Всего новый Mac потянет шесть экранов. В том числе подключать можно будет и планшеты.

У разработчиков слюнки текут. А мы, рядовые пользователи яблочной продукции, подождем выхода обновления для наших устройств. Хотя вот сколько ждать – не понятно. Тим Кук так и не назвал сроков, когда новые операционки можно будет скачать. Надеюсь, в этом году.

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