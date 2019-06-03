"Карен! Карен! Карен!". После сенсационной победы россиянина Хачанова на "Ролан Гаррос" зрители скандировали его имя

Невероятная сенсация грянула на Открытом чемпионате Франции по теннису. На корте в Париже в очередном круге соревнований россиянин Карен Хачанов встречался с грозным аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, который входит в топ-10 мирового рейтинга. И Хачанов добился победы в этой сложной игре! Итоговый счет поединка - 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу российского спортсмена. Аргентинец покинул корт под аплодисменты своих фанатов, но вскоре болельщики стали скандировать имя нашего спортсмена: "Карен! Карен! Карен!". Поединок получился невероятно выматывающим и продолжался 3 часа и 14 минут. Карен Хачанов стал первым российским теннисистом, который прошел в четвертьфинал "Ролан Гаррос" с 2010 года. В последний раз в эту стадию соревнований девять лет назад пробивался Михаил Южный. - Да, это лучший результат для меня, первый четвертьфинал на турнире "Большого шлема". Атмосфера на корте была великолепной, спасибо зрителям за поддержку. Здесь, во Франции, просто невероятная энергетика. Я знаю, что вам нравлюсь. Но, кажется, больше сегодня болели за моего соперника - аргентинца дель Потро (смеется). Я хочу сказать своей жене, что я ее люблю. У нас скоро появится малыш. Спасибо всей моей команде, что они на моей стороне, давайте работать дальше, - сказал Хачанов после матча в интервью на корте "Ролан Гаррос". Следующий соперник у Хачанова - четвертая ракетка мира Доминик Тим.