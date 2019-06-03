Геннадий Зюганов - Александру Гамову, заявившему, что он "не доволен работой компартии и её генсека": Я твои претензии не принимаю! Трепаться языком - проще всего

- Алло, Геннадий Андреевич! А я сегодня в "Снегирях" был (дом отдыха Управления делами Президента России, где постоянно проживает лидер КПРФ Геннадий Зюганов)...

- Да?

- Хотел к вам зайти. Но это рано ещё было - поэтому вас вряд ли бы я застал бы там.

- А я в Москве. Вот только приехал с телевидения, сегодня сложный день. А завтра... У меня вот встреча...Ну, в общем, работа. А что там у нас в "Снегирях"? Как там?

- Да ничего, нормально... Я просто - своё семейство - туда. Они каждое лето ездят - на недельку. Я, знаете, что звоню? Чего-то смотрю - почему такие беспомощные заявления у нас у всех по поводу Жукова? Жукова свалили, вот... (Речь о том, что в Харькове националисты снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова.)

- Одну минуточку! Почитай моё заявление!

- Я читал! Я читал ваше заявление сегодня. Два раза у вас - на сайте КПРФ.

- (несколько заученно - как бы декламирует) Я считаю, это - просто варварство, которое является вызовом всем честным людям. Это - плевок тем в лицо, кто воевал с фашизмом, кто похоронен. Кто живой... Всему нашему народу.

- (нервно) Да я читал!

- Поэтому...

- (перебиваю) Чего же мы?! Как-то - одни слова!

- (возмущённо) Я поражаюсь... Ну, меня позиция нашей власти не удивляет. Они молчаливо мямлили - когда ломали памятники в Польше, они не отреагировали на преследование русских в Прибалтике, они так, стыдливо замалчивали снос памятника Ленину на Украине - думали, этим ограничатся.

- А что теперь? Как?

- (довольно нервно) Они сами участвовали в 90-е годы в погроме памятника Дзержинскому. (В Москве, на Лубянке. - А.Г.) И сейчас они вяло реагируют на все эти русофобские - антисоветские - выступления.

- Но вы же со Станкевичем дружите, смотрю - вы же на телевидении с ним. Станкевич же Дзержинского свергал. А вы с ним - руку ему пожимаете.

- Дело не в... Почему? Я считаю - вообще: полное безобразие!

- А что делать надо, Геннадий Андреевич? Что - так просто говорить? Говорить, говорить, говорить...

- Нет! (еле сдерживает себя) Никто не говорит - мы работаем. Мы укрепляем связи, мы наращиваем связи, мы помогаем нашим друзьям на Украине. Я уже принял пять тысяч детей с Донбасса, учу их дружбе, солидарности, патриотизму. Вот... 79-й конвой туда отправили. И продолжаем работать.

- А дальше что, Геннадий Андреевич? Я вот лично - как вот бывший член КПСС... (А у вас же ж бывших не бывает!) Я не доволен работой ... э-э-э нашей компартии и э-э -э ... Её Генерального секретаря.

- (небольшая пауза - похоже, Зюганов несколько оторопел) Я извиняюсь - нечего болтать! Вместо - помогать! Языком трепаться - проще всего. Мы, по крайней мере, боремся, сопротивляемся. Мы тысячу предприятий - народных создали. Наши народные коллективные хозяйства стали лучшими! Мы выиграли футбол. - минифутбол, первенство Москвы. Мы вошли в тройку лучших команд по шахматам.

- Ну, я думаю...

- Мы работаем и занимаемся. У нас комсомол вырос.

- Ну, а вот - Жуков же...

- Проще всего трепаться! Мы отвоевали Курскую область. Удержали позиции в Хакасии. Развиваем успешно Новосибирск... Ну, а остальные что делали? Назови!

- (немного растерянно) Ну, то есть, вы мои претензии не принимаете, короче.

- Не принимаю абсолютно!

- Ну, ясно.

- Проще всего ныть и стонать.

- Понял.

- Работать надо и бороться.

- Геннадий Андреевич, и ещё... Я надеюсь, мы повидаемся за неделю до вашего юбилея. (26 июня лидеру КПРФ исполняется 75 лет.- А.Г.) Как у вас настроение?

- Ну, у меня - нормальное. Давайте пробовать - да, да.

- То есть, будем планировать.

- Давайте, привет.

- Все, обнимаю. Извините.

- Давай, пока.

- Ладно... Извините за резкость!

- (Зюганов не отвечает, кладёт трубку.)

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