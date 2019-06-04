Минфин дал денежные советы родителям

Ходите вместе в магазин

Лучше всего начинать еще в дошкольном возрасте. Это можно делать на практике. Когда ребенок ходит с родителями в магазин, он учится разбираться в монетах и купюрах, считать деньги, получать сдачу. А когда просит купить новую игрушку, тогда уже можно объяснять, сколько это стоит и что не все можно купить сразу, что деньги родители зарабатывают на работе.

Храните семейные тайны

Важно уделять внимание элементарной финансовой безопасности. Например, объяснять, где и как совершать покупки, чтобы не обманули. И отдельно проговорить вопрос семейной тайны. Дети должны знать, что нельзя никому говорить, какие зарплаты у родителей и где хранятся ценности в квартире.

Карманные деньги только школьникам

Когда ребенок в детском саду, давать ему средства на личные расходы не стоит. А когда начал учиться в школе, на усмотрение родителей. Но это точно не должны быть большие деньги. Плюс траты ребенка должны быть целенаправленными. Не на «что-нибудь», а на конкретные потребности и мечты ребенка. В это время уже можно обсуждать, как разумно тратить и правильно копить деньги.