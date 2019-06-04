Россияне все больше защищают себя, а не имущество

Полисы позволяют обезопасить себя от различных неприятностей. Судя по росту рынка в России, россияне стали все больше пользоваться страховыми услугами.

Какие сферы растут больше всего? И что нужно защитить в первую очередь и при этом не отдать лишнего? Об этом - в обзоре «КП - Капитал».

Накопительную страховку имели все советские дети

По данным Центробанка, стали больше страховать себя, а не имущество. Доля личных полисов стала больше 50%. Лидер рынка - страхование жизни. В 2018 году еще шесть миллионов россиян застраховали самое ценное. Это на треть больше, чем в 2017-м.

При этом больше всего денег - 75% - тратится на полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни. Сокращенно: ИСЖ и НСЖ. На рынке эти продукты с 2010 года. Но бум начался в последние годы. Хотя для тех, кто застал советские времена, такие полисы не в новинку.

- В РСФСР к концу 80-х годов около 70% трудоспособного населения имело полисы НСЖ, особенно дети, - напоминает Максим Чернин, председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС). - На 18-летие ребенок должен был получать определенную сумму денег. Это классические продукты, которые во всем мире являются главными с точки зрения страхования жизни.

Если бы кинокомедия «Берегись автомобиля» снималась в наши дни, ее главный герой Юрий Деточкин, скорее всего, страховал бы жизнь доверчивых клиентов в довесок к банковским кредитам, а не автомобили. Фото: Кадр из фильма

Нюансы и низкий рост

Перекос в сторону страховых инвестиций возник по двум причинам. Во-первых, там фигурируют более серьезные суммы.

Во-вторых, банки активно навязывали подобные продукты клиентам. Например, под видом альтернативы банковским вкладам. При этом не объясняя людям важных нюансов.

- Если вы открыли вклад в банке и вам понадобилось его закрыть до окончания срока действия договора, вы можете потерять проценты прибыли, но начальную сумму вам отдадут целиком. В ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) другие правила, здесь есть понятие «выкупная сумма», - пояснил в интервью «КП» Михаил Мамута, глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. - Полис, как правило, долгосрочный - три, пять лет. Если вы в первый год хотите забрать деньги, то вам могут отдать, например, всего 10%, во второй год - 30%, в третий - 50%, в четвертый - 70%, и только на пятый год - 100%. И наконец, полисы ИСЖ не застрахованы государством в отличие от вкладов. Ведь их продает не банк, а страховая компания. Банк выступает только как агент. Если со страховщиком что-нибудь случится, вернуть деньги будет сложно.

С 1 апреля все эти нюансы и риски теперь нужно объяснять клиентам. Таково указание ЦБ. Плюс сами граждане успели разочароваться в продуктах. По оценке Банка России, доход по ним составил в среднем 2 - 3% годовых, что связано с ситуацией на фондовом рынке. Этим, возможно, и объясняется тот факт, что в первом квартале 2019-го объемы страхования жизни впервые за несколько лет упали - на 5%.

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Кредит не повод

Еще одна модная тенденция на грани фола. Банки убеждают всех клиентов брать страховки от невыплаты кредита. Даже если речь о минимальной сумме.

- С увеличением ипотечного и в целом потребительского кредитования частично растет и весь рынок страхования жизни. Но такие страховки нельзя назвать полностью добровольными. В большинстве случаев они остаются во многом навязанными услугами, без которых можно либо отказать в кредите, либо ухудшить его условия, - считает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков «ЦАФТ».

- Страхование жизни (как и страхование объекта залога) - неотъемлемая часть ипотечных кредитов. Банки требуют оформления такой страховки как обязательное условие выдачи ипотечного кредита, - добавляет Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра». - Отсюда и частичный рост сегмента страхования жизни.

- Любой страховой продукт ничего плохого в себе не несет. Это как вилка. Она нужна, чтобы просто есть, чтобы руки не испачкать. Но если ею в глаз ткнуть, она станет орудием, - говорит Антон Шабанов, независимый экономический эксперт. - Ни в коем случае нельзя покупаться на банальные уговоры. Если вы не понимаете, зачем вам это нужно, стоит задуматься.

При этом большинство клиентов все же страхуются осознанно. Навязанные полисы составляют 10 - 20%, считают эксперты.

Кто идет за полисом

Флагман страхования жизни - «Сбербанк страхование жизни». На его долю приходится две трети сборов. В компании нарисовали портрет типичного страхователя.

- От несчастного случая и травм страхуются как мужчины, так и женщины среднего возраста (30 - 40 лет), ведущие активный образ жизни и занимающиеся любительскими видами спорта, - объясняет Виктор Дубровин, замгендиректора СК «Сбербанк страхование жизни». - Кроме того, часто страхуют детей и людей старшего возраста, для которых риск травм, по нашей статистике выплат, выше. Полисы НСЖ для детей часто покупают мамы в возрасте 30 - 40 лет, когда их детям 5 - 10 лет. И берут на такой срок, чтобы к поступлению ребенка в вуз накопить дополнительные средства на образование. ИСЖ, где есть 100% защита капитала, не такой массовый продукт. Он более интересен тем, у кого есть свободные средства. Как правило, это люди более старшего возраста с высоким доходом, хотя в последние годы мы видим интерес и молодых инвесторов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- В 2018 году темпы прироста страхового рынка удвоились и достигли 15,7%. Это стало максимальным значением с 2012 года.

- Наибольший вклад в рост страхового рынка внесло страхование жизни (60,2% от совокупного прироста взносов). Также выросло страхование при выдаче кредитов.

- Размер премии на человека достиг 10,1 тыс. рублей. Из них 3,1 тыс. руб. приходится на страхование жизни.

- За 2018 год заключено 202,6 млн договоров. Это на 4,9% больше, чем в прошлом году.

КСТАТИ

У любой страховки есть период охлаждения. Это прописано в законе. От нее можно отказаться, если вы передумали в течение 14 дней. Поняли, что ошиблись? Пишите заявление в страховую - и договор обязаны расторгнуть.

СПРАВКА «КП КАПИТАЛ»

Страхование от несчастного случая - полис покрывает медицинские расходы, связанные с травмой, а также предусматривает выплаты в случае инвалидности или смерти.

Страхование имущества - квартиры или дачи. Например, от пожара или порчи ремонта, мебели или техники. Есть и страхование гражданской ответственности - возмещение ущерба третьим лицам. Например, при заливе водой.

ОСАГО и КАСКО - виды страхования автомобиля. Первый - обязательный полис. Его должны иметь все автовладельцы. Он покрывает гражданскую ответственность в случае аварии по вине владельца. Второй вид - добровольный полис. Он защищает от аварии, угона или падения дерева. Оформляется либо по желанию владельца, либо при покупке машины в кредит.

Страхование путешественников - оформляется обязательно при выезде в другие страны. Даже если при оформлении визы ее не требуют, эксперты советуют оформлять такой полис. Простое лечение в зарубежных клиниках обходится в сотни и тысячи долларов.

ОМС и ДМС - обязательное и добровольное медицинское страхование. Первый полис выдается каждому. По нему можно получить бесплатную помощь в любой госклинике. Второй вид обычно покупают крупные компании своим сотрудникам. В этом случае вы прикрепляетесь к частной клинике.

Инвестиционное и накопительное страхование жизни - это комплексный продукт. И страховка, и инвестиции. То есть клиент и застрахован, и копит деньги. Накопленную сумму он получает либо при наступлении страхового случая (смерть), либо по окончании договора.

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СОВЕТЫ «КП»

Как сэкономить на покупке полиса

Конечно, самый простой способ - это не покупать страховку совсем. Или обращаться к малоизвестной компании, предлагающей полисы по дешевке. Но оба этих пути чреваты малоприятными последствиями. Есть другие возможности, более рациональные.

1. Защищайте только самое ценное

Основное правило - страховать нужно то, что приносит наибольший доход. Если муж - единственный кормилец в семье, то критически важно защитить его жизнь и здоровье. Если прибыль зависит от машины, то застраховать стоит ее. А если весь капитал семьи - большая квартира, спать спокойно позволит имущественный полис.

2. Выбирайте нужные риски

Предположим, тому же автомобилю могут угрожать такие риски:

ДТП, угон, дерево упадет или кто-то поцарапает. Последние три риска неактуальны для тех, кто хранит машину в гараже. Значит, от них можно отказаться. А вот ущерб от ДТП неконтролируем. Поэтому его нужно страховать. Другими словами, при покупке любого полиса надо сначала понять, какие риски угрожают вам или имуществу, и только потом их страховать.

3. Используйте франшизу

По сути, это тот размер ущерба, который может взять на себя хозяин имущества. Например, при оформлении КАСКО. Действует она так.

Если ущерб незначительный (ца-рапина или вмятина), а пострадавших и других участников ДТП нет,

то хозяин машины сам оплачивает ремонт (на заранее определенную сумму - 15 или 30 тысяч рублей).

Либо закрывает на это глаза.

Во-первых, это легче, чем ждать ГАИ, ездить и оформлять документы в страховой компании, а потом ждать, когда злосчастный бампер заменят. Во-вторых, страховая не повысит стоимость полиса на следующий год. А вот в случае серьезной аварии водитель платит только минимальную сумму, а все остальные убытки покрывает страховая. Похожие условия действуют и по другим видам страхования.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Страховка уходит в онлайн

Продажи страховых продуктов через интернет за год увеличились вдвое и составили 5% от взносов. Основная причина - активное развитие электронного ОСАГО. По статистике Российского союза автостраховщиков, число проданных в 2018 году электронных полисов выросло в 2,5 раза и составило 19 млн. В 2019 году рост продолжается. Теперь каждый второй полис автогражданки продается онлайн.

- Стабилизация доли электронных полисов на уровне около 50% говорит о том, что проблему доступности ОСАГО, сложившуюся в ряде регионов, в основном удалось решить. Если по каким-то причинам автовладелец не может беспрепятственно купить полис в офисе страховой компании, он всегда может сделать это в интернете, - говорит президент РСА Игорь Юргенс. - При этом самая большая доля продаж - в Москве и Подмосковье. Это означает, что основная причина распространения электронных полисов - не проблемы с доступностью, а усовершенствование цифровых сервисов, дигитализация экономики и сферы услуг.

НОВОСТИ РЫНКА

Здоровье проверят у всех

В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в приказе Минздрава. В стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник. В частности, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян. После этого для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Например, если у человека во время осмотра обнаружат хроническое заболевание, то его поместят под диспансерное наблюдение. То есть такие пациенты будут проходить медобследование чаще - несколько раз в год. Забывчивым станут напоминать об этом сотрудники поликлиники или страховой компании, выдавшей полис ОМС. Кроме того, страховые компании теперь будут работать с жалобами граждан. Например, если у пациента возникнут сомнения в качестве лечения, страховщики смогут назначить экспертизу оказанных услуг.

Споры по ОСАГО рассмотрит финансовый омбудсмен

Конфликт интересов между страховой компанией и автовладельцем - сумма возмещения при аварии. Такие противоречия возникают все реже, но они все равно остались. Теперь, чтобы не идти сразу в суд, все можно будет решить с помощью финансового омбудсмена. Для граждан процедура бесплатная. Жалобу в электронном виде обещают рассмотреть за 15 дней, в обычном - за 30. Решения омбудсмена обязательны для выполнения обеими сторонами, но могут быть обжалованы в суде.