После унижения Бузовой на шоу «Осторожно, Собчак» Ксения публично помирилась с Ольгой

В этот понедельник в нашем шоу-бизнесе случилось событие беспрецедентное. Григорий Лепс, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Собчак вместе с блогерами (девушка рэпера Фейса Марьяна Ро), футболистами (Павел Погребняк с женой и детьми), и другими популярными в Инстаграме людьми собрались, чтобы вместе посмотреть новый клип Ольги Бузовой.

- Не каждый «заслуженный» соберёт такую толпу «селебов» - шептались гости. Но, в общем, ясно. Где Ольга, там лучи хайпа, в которых не грех погреться даже если ты на сцене не 2 года, а 32. Ту же самую Ксению Собчак мы привыкли видеть на более «элитных» мероприятиях - каких-нибудь гламурных чтениях, модных спектаклях, детокс-тусовках.

buzova86 Оля Бузова в новом образе

Ведущая сказала, что пришла на мероприятие для того, чтобы лично убедиться в популярности Ольги и сообщила, что выпуск «Осторожно, Собчак» с Бузовой стал самым просматриваемым. Филипп Киркоров немного «заделся» и попросил передать общественности, что вторым по популярности стала программа с ним, поп-королем.

Ксения Собчак пришла, конечно, не просто так. До сих пор полыхает в Сети скандал по поводу куртки от некоего дизайнера, которую носила Ольга Бузова. Якобы этот дизайнер попросил Ксению, чтобы она передала Бузовой запрет на ношение одежды его производства. Мол, не по Сеньке шапка. Скандал случился невиданный. Ольга, решив что это был креативный директор марки Баленсиага Демна Гвасалия, разразилась пышной речью в адрес дизайнера. Собчак в свою очередь наехала на Ольгу за то, что она огульно обвинила несчастного грузинского кутюрье в том, что он не совершал. Мол, надо бы извиниться. В возникшую паузу как раз и случилась презентация видео, поэтому, видимо, Ксения решила прийти и публично расставить все точки над «и». Ведущая вручила Ольге большой букет цветов, и начала речь со слов:

- Я пришла к тебе в куртке, но не Баленсиага. Я тебя от всей души поздравляю с сегодняшним вечером. И хочу сказать, что за твой успех я очень рада. Так что ты на меня не серчай!

- Ну можно признаться, что ты маленькая врушка? Ну скажи, что ты немного преувеличила! - пока не до конца подобревшая Бузова требовала сатисфакции;

- Нет, я не преувеличила. Я, если позволишь, дам тебе один совет. Наплюй на то, что и какой дизайнер тебе сказал. Наплюй на то, что тебе говорит Ксения Собчак. Ты прекрасно выглядишь и у тебя прекрасная карьера. Единственное, что можно позвонить и спросить: "Ксюш, а что это за чудак (цензурная версия ругательства - авт) был?" Не надо сразу обвинять людей, которые к этому не имеют отношения! Это был русский дизайнер, я тебе потом обязательно на ушко скажу, кто это был.

Яна Рудковская тоже взяла микрофон:

- Друзья мои, сейчас в ушах у Оли самый дорогой бренд бриллиантов в мире. Компания Graff. После этого можно быть в перьях, в коже, в чем угодно и расслабиться. Ну какие могут быть вообще какие-то вопросы к этой девочке?

Сама Бузова была бы, кажется, счастлива бы и без такого количества звездных гостей - она была страшно горда за свою новую песню «Водица» и за клип. И не зря - видео вышло секс, очень пафосным и красивым, таким очередным женским манифестом, которыми славится ее творчество. В этом главное послание «Я отменяю моду на разводы».

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