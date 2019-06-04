2019-06-04T11:04:07+03:00
Звезды

«Сын Федоровой похож на мать, а дочь Стоцкой на...Киркорова»: Звезды показали наследников на премьере «Сон в летнюю ночь»

В «Москвариуме» на ВДНХ прошел специальный показ спектакля
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия Стоцкая с дочкой.Анастасия Стоцкая с дочкой.
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Постановку с участием морских животных и цирковых артистов «Сон в летнюю ночь» показали в минувшие выходные в «Москвариуме». Это уникальное представление на воде, не имеющее аналогов в мире. Шоу стартовало прошлым летом и пользовалось большим успехом. В этом году в мюзикле появились новые номера и изменилось музыкальное сопровождение. На водной сцене дебютировал очаровательный морской лев — Рокки, который сыграл свою первую роль в летнем представлении.

Фрагмент шоу «Сон в летнюю ночь».

Фрагмент шоу «Сон в летнюю ночь».

VIP-показ посетили актеры и звезды отечественного шоу-бизнеса с семьями: Оксана Федорова, Алиса Гребенщикова, Анастасия Стоцкая и др.

«Мисс Вселенная» редко выходит в свет со своими наследниками, поэтому поклонники с интересом рассматривали ее детей -сына Фёдора и дочь Лизу.

Оксана Федорова с дочкой Лизой и сыном Фёдором.

Оксана Федорова с дочкой Лизой и сыном Фёдором.

- Федор -копия, а Лиза - похожа на мужа Оксаны, - говорят друзья Оксаны Федоровой.

А вот Анастасию Стоцкую уже замучили расспросами о родстве с Киркоровом.

То ее сына сравнивали с наследником Киркорова Мартином, поскольку мальчики удивительно похожи. А теперь и по поводу дочери пишут комментарии в Инстаграме, мол, и она напоминает Филиппа Киркорова.

- Многие друзья говорят, что мы с Филиппом тоже чем-то похожи. А я похожа на своего папу, - объясняла в интервью «КП» Анастасия Стоцкая. - И муж мой чем-то похож на моего отца. В общем, как-то все друг на друга похожи. Наверное, любая девушка выбирает себе мужа, напоминающего отца внешне или какими-то качествами.

Фрагмент шоу «Сон в летнюю ночь».

Фрагмент шоу «Сон в летнюю ночь».

Что касается разговоров вокруг наших с Филиппом общих детей... Я же не могу в новостях по центральным каналам заявить, что это не так. Но так случилось, что космос вмешался и наши дети похожи. Детки с возрастом меняются. Пройдет время - и, наверное, эта похожесть уйдет.

Анастасия Стоцкая с дочкой.

Анастасия Стоцкая с дочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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