2019-06-04T11:15:04+03:00
Спорт

Шайба Владимира Тарасенко помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Бостоном" в четвертой игре финала Кубка Стэнли

После четырех поединков счет стал равным - 2:2, пятый матч пройдет на льду "медведей"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Владимир Тарасенко отметился шайбой в четвертой игре финала Кубка Стэнли.Владимир Тарасенко отметился шайбой в четвертой игре финала Кубка Стэнли.Фото: REUTERS
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Четвертый матч финальной счерии Кубка Стэнли нынешнего сезона между "Бостоном" и "Сент-Луисом" завершился победой "блюзменов" со счетом 4:2. И благодаря этому выигрышу они сравняли счет в противостоянии по победам - 2:2

Две шайбы у "Сент-Луиса" забросил Райан О'Райлли (1-я и 51-я минуты), а еще по доному точному броску на счету россиянина Владимира Тарасенко (16) и Брэйдена Шенна (59). В составе "Бостона" - Чарли Койл (14) и Брэндон Карло (35).

Для россиянина Владимира Тарасенко эта шайба - 16-е очко (11+5) в серии плей-офф. Он забросил пятую шайбу в шести последних встречах розыгрыша Кубка Стэнли и идет третьим в списке снайперов после напарника по команде Джейдена Шварца (12) и Логана Кутюра (14) из "Сан-Хосе".

- Было очень важно показать, что мы не сдались. Особенно после прошлой игры (когда "Сент-Луис" проиграл 2:7). У нас был хороший план на игру. Мы верили, что счет 2:7 не отражает полностью всей ситуации. Разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно. Это принесло свои плоды. Следующая игра очень важная. Будем готовиться и постараемся выиграть, - сказал после игры в интервью пресс-службе НХЛ российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.

После четырех встреч счет в серии до четырех побед стал 2:2. И пятый матч пройдет в Бостоне 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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