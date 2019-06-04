2019-06-04T13:27:51+03:00
Звезды

"Пусть дамочки с Рублевки платят": Безрукова отказалась ехать на "Кинотавр" за свой счет

Для выхода на красную ковровую дорожку в Сочи знаменитости надевают свои лучшие наряды
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Ирина Безрукова.Актриса Ирина Безрукова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ирина Безрукова не будет в этом году блистать на красной дорожке "Кинотавра". Актриса заявила, что у нее много других возможностей заявить о себе.

9 июня в Сочи свои двери откроет один из престижнейших российских фестивалей "Кинотавр". Туда традиционно съезжаются актрисы, режиссеры и звезды шоу-бизнеса. Однако Ирина Безрукова в Сочи не поедет.

Актриса уверена, что платить за выход на красную дорожку нужно только светским львицам с Рублевки, а у нее много других возможностей заявить о себе: "В прошлом году мне предложили съездить «за наличные». Оплатить перелет, проживание и аккредитацию. Но это пусть светские львицы и дамочки с Рублевки платят за возможность выйти на дорожку. Мне их в течение года хватает...", - цитирует артистку 7 Дней.

Отметим, для выхода на красную ковровую дорожку "Кинотавра" знаменитости надевают свои лучшие наряды. Ведь многие рассматривают поездку на курорт как очередной выход в свет. Однако для именитых актеров и режиссеров главным поводом для посещения мероприятия остается все же просмотр новых фильмов.

Программа "Кинотавра" была объявлена в конце апреля. В этом году жюри возглавит Константин Хабенский, вместе с которым оценивать картины будут Гизо Гигинешвили, Анна Чиповская и другие. Фильмом открытия станет лента "Одесса" Валерия Тодоровского, а в последний день покажут "Француза" Андрея Смирнова. Фестиваль распахнет свои двери 9 июня, а завершится 16 июня, когда назовут имена победителей в различных номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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