Минобороны получит новую боевую машину пехоты

Уралвагонзавод готовит для Минобороны новейшую боевую машину пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне "Армия-2019". В целом, уже в этом году подразделения Минобороны укомплектуют 400 единицами новой и модернизированной бронетанковой техники.

Среди них – танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ. Помимо этого, министр поставил задачу конструкторам Ракетно-космического центра «Прогресс» разработать до декабря 2019 года новый российский военный картографический спутник "Барс-М".

Им переоснастят орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения.