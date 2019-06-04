2019-06-04T13:21:16+03:00
Политика

Минобороны получит новую боевую машину пехоты

Глава военного ведомства поручил также переоснастить орбитальную группировку военных спутников
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Тяжелая БМП Т-15 объект 149 Армата.Тяжелая БМП Т-15 объект 149 Армата.Фото: Википедия
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Уралвагонзавод готовит для Минобороны новейшую боевую машину пехоты Т-15 на платформе "Армата" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм орудием. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства.

Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне "Армия-2019". В целом, уже в этом году подразделения Минобороны укомплектуют 400 единицами новой и модернизированной бронетанковой техники.

Среди них – танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М "Прорыв-3", Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ. Помимо этого, министр поставил задачу конструкторам Ракетно-космического центра «Прогресс» разработать до декабря 2019 года новый российский военный картографический спутник "Барс-М".

Им переоснастят орбитальную группировку космических аппаратов военного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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