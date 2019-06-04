Донорское легкое не помогло: первая леди Израиля умерла за день до своего 74-летия

ЖИЛА С КИСЛОРОДНЫМ БАЛЛОНОМ

Израиль погрузился в траур: за день до своего 74-го дня рождения ушла из жизни супруга президента страны Нехама Ривлин. Ее борьба за выздоровление длилась не один год, и все надеялись на чудо.

Первая леди страдала фиброзом легких (появление рубцового типа ткани, которая затрудняет дыхание). Медики считали, что без пересадки легкого ее жизнь в опасности. В ожидании донорского легкого Нехама жила с кислородным баллоном. Несмотря на тяжелый недуг, она сопровождала мужа почти во всех государственных визитах.

ДОНОРОМ СТАЛ УТОНУВШИЙ ПАРЕНЬ

И вот в марте произошла долгожданная операция. Как пишет The Jerusalem Post, необходимый орган ей согласились отдать близкие 19-летнего мужчины, утонувшего в Эйлате. И договорились встретиться с ней, когда Нехама пойдет на поправку. Четыре месяца после трансплантации она пролежала в госпитале "Бейлинсон" под наблюдением лучших специалистов, президент Израиля Реувен Ривлин навещал ее постоянно, несмотря на свой плотный рабочий график. Но чуда, к сожалению, не произошло. 4 июня первой леди не стало.

Несмотря на тяжелый недуг, Нехама Ривлин сопровождала мужа почти во всех государственных визитах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

-Вместе со всеми гражданами Израиля и моей женой Сарой я выражаю глубокую печаль в связи с кончиной жены президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно и напряженно боролась за жизнь. Мы выражаем искренние соболезнования президенту и всей его семье. Покойся с миром, - выразил свои соболезнования премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В последний путь первую леди проводят в полдень 5 июня.

ПРИГЛАШАЛА В ГОСТИ ДЕТВОРУ И СОСЕДЕЙ

Нехама Ривлин родилась 5 июня 1945 года в сельском поселении Херут в центральной части Израиля. Ее родителями были выходцы из Украины Дрора Кейл и Мэнди Шульман. Из-за травмы спины Нехаму освободили от воинской службы. Девушка стала ученым-биологом, работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики. В 2007 году она оставила работу в университете и начала наблюдаться у врачей.

В 2014 году ее супруг Реувен, с которым они поженились в 1971 году, стал президентом Израиля. При переезде в президентскую резиденцию Нехама разместила там коллекцию работ современного искусства и приглашала детвору и соседей в гости- любоваться этими произведениями, гулять у нее в саду. Особенно она поддерживала детей с различными заболеваниями.

Нехама еще в молодости изучала историю искусств и уже в качестве первой леди посещала многие культурные мероприятия, оставляла в соцсетях посты в поддержку деятелей культуры, которыми восхищалась.

У Реувена и Нехамы трое детей и семеро внуков.