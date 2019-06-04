Россию не хотят пускать на Олимпиаду 2020. За что теперь

ЧТО ПРОИЗОШЛО

На прошлой неделе английская The Sunday Times на первой полосе написала, что российским спорт атлетам снова могут запретить выступать на Олимпиаде-2020 в Токио. И стали раскручивать новый скандал с нашим прыгуном в высоту Данилой Лысенко, который пропустил несколько допинг-тестов. При этом он в виде оправдания якобы представил поддельные справки из несуществующих клиник, а Российская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была в курсе всех этих махинаций, если же сама в них не участвовала. Пока ведется расследование, Лысенко отстранен от всех соревнований.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС

Российская сторона постаралась парировать удар. Президент ВФЛА Димитрий Шляхтин заявил, что «выходы такого рода заметок происходят в преддверии совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)». А президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков напомнил официальную позицию МОК, согласно которой Российская команда примет участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Даже в Кремле напомнили, что состав участников Олимпийских игр определяют не английские газеты.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Но не все так просто. Хор голосов наших спортивных чиновников разбивается о действия Российского антидопингового агенства (РУСАДА), которое, похоже, на самом деле оказалась независимым. По крайней мере от них. Еще этой зимой глава РУСАДА Юрий Ганус бил в колокола и даже писал открытое письмо Путину, когда наши не хотели пускать представителей ВАДА в московскую антидопинговую лабораторию. Кремль тогда ответил, что «господин директор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями ВАДА…». Но вскоре двери лаборатории чудесным образом открылись и российская сторона выдала документацию (правда с опозданием), а потом и все запрашиваемые пробы (даже раньше срока). С ВАДА, а еще раньше с МОК, вроде бы договорились. Но все уперлось в Федерацию легкой атлетики, которая тормозит процесс полной реабилитации российского спорта. И тогда Ганус в середине мая пошел на беспрецедентный шаг, потребовав от руководства спорта – Позднякова и Колобкова - снять со своей должности президента ВФЛА Шляхтина. Олимпийские чемпионы по фехтованию стали в защитную стойку. «Предложения РУСАДА несвоевременны», - парировал министр спорта Павел Колобков.

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Что же теперь. В конце этой неделе состоится очередной совет ИААФ, где будет вновь решаться вопрос – восстанавливать ли ВФЛА в правах, или нет? Наша федерация на днях выплатила долг в 3,2 миллиона, компенсировав затраты на антидопинговые расследования. Это был последний пункт дорожной карты, но даже его выполнение не дает полную гарантию реабилитации. Тем более, как мы убедились, нет единства и в рядах российских борцов с допингом. Болезнь оказалась глубокой, а больной сопротивляется лечению, как может… И все же мы надеемся, что «дело Лысенко» не повлияет на окончательный вердикт и нашим легкоатлетам в воскресенье вернут российский флаг. Но уже подготовлена почва для того, чтобы дисквалификация осталась в силе, и тогда наши бегуны и прыгуны этим летом продолжат выступать в статусе нейтральных спортсменов. А вот в каком составе отправится наша сборная на Олимпиаду-2020 в Токио – предсказать пока сложно. Но ведь этот кошмар должен когда-нибудь закончиться?