2019-06-04T15:27:16+03:00
Спорт

Мадридский "Реал" объявил о покупке суперфорварда Йовича

Выступавший за "Айнтрахт" сербский нападающий в прошлом сезоне забил 17 голов в Бундеслиге
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Молодой талант Лука Йович теперь будет играть за "Реал".Молодой талант Лука Йович теперь будет играть за "Реал".Фото: REUTERS
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Мадридский "Реал" во вторник, 4 июня, официально объявил о первом трансфере этого межсезонья. В команду переходит молодой форвард Лука Йович, который последний сезон провел в немецком "Айнтрахте".

Контракт с легионером подписан вплоть до лета 2025 года. И в ближайшее время футболист пройдет медобследование в расположении новой команды. Официально сумма сделки не разглашается, однако по информации СМИ цена вопроса - от 65 до 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Йович сыграл за свой клуб в 32 играх Бундеслиги, забив 17 голов и сделав 5 голевых передач. В активе молодого 21-летнего футболиста 10 голов и 1 передача в 14 играх Лиги Европы. Команда из Франкфурта дошла в этом турнире до полуфинала.

Лука Йович - воспитанник футбольной школы "Црвены Звезды". Он играл у себя на Родине за эту команду с 2014 по 2016 годы. А после - ушел в португальскую "Бенфику", уже через год уйдя в немецкий "Айнтрахт" на правах аренды.

В прошлом сезоне команда из чемпионата Германии выкупила права на этого игрока, а теперь же - продала в мадридский "Реал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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