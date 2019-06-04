2019-06-04T16:45:17+03:00
Общество

«Темные волосики, вес – больше трех килограммов»: русская жена экс-короля Малайзии родила мальчика в московской клинике

Подруга Оксаны Воеводиной пришла к ней на выписку в роддом [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Бывший король Малайзии и обладательница титула "Мисс Москва 2015" стали счастливыми родителями.Бывший король Малайзии и обладательница титула "Мисс Москва 2015" стали счастливыми родителями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новость о появлении на свет наследника малазийского экс-короля и русской модели, «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной ждали несколько месяцев. И вот вчера наконец стало известно, что 21 мая счастливые супруги стали родителями. Мальчика назвали сложным именем Тенку Исмаил Леон Пётра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Пётра. Но, как выяснила «Комсомолка», близкие называют его просто Леон.

- Я была у Оксаны в роддоме, и с ребятенком виделась уже – ну а как же, - рассказала «Комсомольской правде» гендиректор конкурса «Краса России» и подруга Воеводиной Татьяна Андреева. – Имя у него сложное, но мы мальчика называем Леон.

Татьяна Андреева гендиректор конкурса "Краса России" о родах русской жены малазийского экс-короля.

- Получается, вы летали в Малайзию?

- Нет, Оксана родила в Москве 21 мая. В центральной клинической больнице. Я приходила к ней в палату по пропуску и на выписке была.

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21 May 2019 - the Day, when my life was divided into "before" and "after".
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- Судя по фотографии, мальчик совсем маленький – наверное, меньше 3 кг весит?

- Нет, больше трех кило. Очень хорошенький, я его сразу полюбила. Спокойный малыш, волосатенький, темные волосики у него. Прекрасный длинноногий мальчонка. Такой аккуратненький, с приятным личиком.

- Супруг присутствовал на родах?

- Не могу сказать, меня просили не комментировать этот вопрос.

- А Оксана уже улетела в Малайзию?

- Даже не знаю, забегалась вот с работой, сегодня буду ей звонить, спрошу.

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- Но вы все это время поддерживали связь, знали, что она в положении?

- Конечно. У нее тяжелая была беременность, лежала часто на сохранении. Но слава Богу, все хорошо. Ребеночек здоровый, Оксана справляется.

- Что вы подарили молодой маме и малышу?

- Ой, на выписку им очень много всего привезли – и подарки, и костюмчики. Я возила ей фрукты, и ребенку – все, что надо по списку.

- Не знаете, Оксана грудью кормит?

- Не подскажу, надо спросить у нее, кстати. Думаю, что да. Она нормальный человек, не сумасшедшая же – делает все, чтобы ребенку было хорошо.

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Our wedding celebration in Moscow.
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- А Оксана уже наняла няню?

- Она как раз была в поиске.

- Не знаете, она сейчас целиком и полностью планирует посвятить себя материнству? Или все-таки занимается бизнесом параллельно?

- Думаю, конечно, Оксана посвятит себя семье. Но она до сих пор выпускает купальники, в прошлом году на «Красе России» девушки выходили в бикини ее производства. Она умница, я Оксану люблю, а маму ее так просто обожаю. Она с младшими детьми – сестрой и братом Оксаны, живет здесь, в Москве. Пишет песни – наша девочка, «Краса России», уже исполняла их. Да еще и победила на конкурсе в Южной Корее – стала «Мисс талант».

- А чем брат с сестрой Оксанины занимаются? В марте, когда Оксана приезжала в Москву, ее видели с каким-то очень красивым парнем – даже слухи пошли, мол, завела любовника…

- Это брат! Он высокий, красивый – вечно все пишут, что ухажер какой-то. Он студент. А сестричке младшей всего 11 лет.

- Вы в Малайзию ездили в гости?

- Меня звали, но не получилось по семейным обстоятельствам. Но я всегда рядом с Оксаной – списываемся, созваниваемся. Еще успеется в гости.

Король Малайзии взял в жены молоденькую «Мисс Москва».«Король женился на простолюдинке» - звучит как сюр, но это правда! Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина стала супругой монаршей особы — Короля султана Мухаммада V

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Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола впервые в истории страны

Аксиому "Все могут короли, кроме женитьбы по любви", казалось бы, в минувшем году вдребезги разбил не только принц Гарри, но и самый настоящий монарх - король Малайзии Мухаммад V. В ноябре он тайно женился в Барвихе на победительнице конкурса красоты "Мисс Москва-2015" 25-летней Оксане Воеводиной (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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