2019-06-04T16:11:15+03:00
Общество

В Рособрнадзоре прокомментировали слухи о провокаторах на ЕГЭ

В ведомстве пояснили, что наблюдатели работают бесплатно и не могут вмешиваться в ход экзамена
Ксения КОНЮХОВА
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Рособрнадзором разработаны рекомендации по организации общественного наблюденияРособрнадзором разработаны рекомендации по организации общественного наблюденияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Рособрнадзоре опровергли слухи о провокаторах, работающих на ЕГЭ. Напомним, на днях в Сети появились сообщения от выпускников, которые пожаловались на наблюдателей, подстрекавших их использовать шпаргалки.

- Право общественных наблюдателей присутствовать при проведении ЕГЭ закреплено в ФЗ "Об образовании", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Рособрнадзора. - Но деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются.

Также Рособрнадзором разработаны рекомендации по организации общественного наблюдения, в которых указано, что общественный наблюдатель не может вмешиваться в работу специалистов в пунктах проведения экзаменов, а также деятельность участников экзаменов. В случае выявления нарушений порядка наблюдатель лишь информирует члена государственной экзаменационной комиссий.

Что в переводе с бюрократического на человеческий язык , видимо, означает: общественные наблюдатели не имеют права вступать во взаимодействие с учащимися, и вознаграждение за пойманных шпаргальщиков по закону им не полагается.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что аннулировать результаты ЕГЭ могут и после окончания самого экзамена. Например, в тот же день, если ученика поймают со шпаргалками уже на выходе из школы. Или через несколько месяцев, если онлайн-наблюдатели заметят списывание при повторном просмотре записей из аудитории. В таком случае школьник лишится набранных баллов, а если его уже успели принять в вуз - то он будет отчислен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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