2019-06-04T16:31:49+03:00
Общество

Волонтеры со всей страны примут участие в фестивале «Таврида – Арт»

В университетах Симферополя и Ялты, а также в Администрации городского округа Судак прошли выездные презентации фестиваля
Виктория САВИЦКАЯ
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Силами будущих тим-лидеров в университетах Симферополя и Ялты, а также в Администрации городского округа Судак, состоялись выездные презентации фестиваля «Таврида – АРТ» Фото: Игнат СмирновСилами будущих тим-лидеров в университетах Симферополя и Ялты, а также в Администрации городского округа Судак, состоялись выездные презентации фестиваля «Таврида – АРТ» Фото: Игнат Смирнов
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2 июня на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» подвели итоги смены будущих тим-лидеров фестиваля творческих сообществ «Таврида – Арт», который состоится в конце августа и соберет порядка 30 тысяч человек.

В рамках смены участниками была проработана стратегия отбора волонтеров на фестиваль и определена схема их дальнейшего обучения. Каждый из тим-лидеров прошел образовательную программу, которая состояла изтренингов и мастер-классов по работе с аудиторией и эффективными публичными выступлениями.

Силами будущих тим-лидеров в университетах Симферополя и Ялты, а также в Администрации городского округа Судак, состоялись выездные презентации фестиваля «Таврида – АРТ». Участники форума «Таврида 5.0» рассказали о готовящемся масштабном событии, а рекрутеры провели очные собеседования с молодыми людьми, желающими принять участие в мероприятии в качестве добровольцев.

Фото: Лейла Карипова

Фото: Лейла Карипова

«Будущие участники Фестиваля – те молодые люди, которые смогут смодерировать перспективы культурного развития российского общества.Волонтеры станут полноправными соорганизаторами грандиозного арт-фестиваля, призванного рассказать о новом поколении творцов. Для того, чтобы присоединиться к самой большой службе фестиваля, необходимо зарегистрироваться на сайте добровольцы.рф и пройти отбор», – поделилсяучастник Форума, студент Волгоградского государственного аграрного университета, Алексей Ференц, презентовавший фестиваль в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.

В рамках смены в честь Дня защиты детей будущие тим-лидеры фестиваля организовали большую ярмарку в Судаке, где подготовили для ребят и их родителей тематические площадки.

Праздник объединил более 500 детей и взрослых и стал большим событием для горожан.

Фото: Игнат Смирнов

Фото: Игнат Смирнов

ИСТОЧНИК KP.RU

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