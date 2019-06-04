Игорь Сечин: «Роснефть» обеспечит рост добычи углеводородов до 330 млн тонн к 2022 году»

«Роснефть» демонстрирует устойчивый рост экономически-рентабельных запасов углеводородов. Об этом заявил Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» во вторник 4 июня, выступая на Годовом собрании акционеров компании.

В 2018 «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего налогоплательщика страны. Выплаты и отчисления в бюджеты различных уровней по итогам года достигли рекордного за всю историю компании значения — четыре триллиона рублей.

«Роснефть» впервые вошла в топ-10 нефтяных компаний мира по капитализации. С момента одобрения стратегии «Роснефть — 2022» этот показатель вырос более чем на 40 процентов. И это несмотря на волатильность нефтяного рынка.

- Несмотря на внешнее давление, «Роснефть» остается эффективным каналом интеграции России в мировую экономику за счет активной работы на зарубежных рынках и сотрудничества с крупнейшими нефтяными компаниями мира, - заявил Игорь Сечин. - Компания ведет деятельность в 25 странах, является партнером семи из десяти мировых мейджоров.

Глава «Роснефти» напомнил, что уже несколько лет подряд компания с заметным отрывом лидирует по уровню обеспеченности доказанными запасами. По итогам 2018 этот показатель вырос на четыре процента, составив 41.4 миллиарда баррелей в нефтяном эквиваленте. Этому способствовало открытие 230 новых залежей и 23 новых месторождений.

В прошлом году компания увеличила среднесуточную добычу жидких углеводородов на 2,1 процента.

- Мы не только сохранили лидерство среди публичных нефтяных компаний мира по этому показателю, но и задали новые ориентиры в отрасли, - подчеркнул Сечин.

Компания установила рекорд по добыче — 5,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. И это несмотря на ограничения по добыче в рамках соглашения ОПЕК+. Среди основных факторов роста — рекорды добычи «Юганскнефтегаза» и запуск новых месторождений. Только в четвертом квартале 2018 компания ввела в эксплуатацию четыре новых месторождения.

Вклад «Роснефти» в прирост общероссийской суточной добычи нефти и газового конденсата — больше 50 процентов.

- Такого результата удалось достичь в том числе за счет совершенствования методов эксплуатации и использования новых технологий, - рассказал Игорь Сечин.

При этом удается снижать удельные затраты на добычу — по этому показателю «Роснефть» также сохраняет мировое лидерство. За 2018 год они составили 3,1 доллара на баррель. Уровень затрат на разведку также является лучшим в мире — всего 6,8 доллара на баррель.

Высокие показатели эффективности компании позволяют ей выплачивать привлекательные дивиденды акционерам. По итогам 2018 держатели ценных бумаг «Роснефти» получили 274,6 миллиарда рублей. 137,3 миллиарда из этой суммы пришлось на долю государства.

- Мы комплексно подходим к развитию зарубежных проектов при активном взаимодействии с партнерами, - подчеркнул Игорь Сечин. - Среди важных для компании добычных комплексов можно выделить активы в Венесуэле, характеризующиеся исключительной ресурсной базой. Опережающими темпами продолжается освоение месторождения Зохр на шельфе Египта.

Планы по развитию компании прописаны в стратегии «Роснефть-2022». «Во-первых, это обеспечение роста добычи углеводородов до 330 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году при неизменном контроле над затратами. При этом, наличие высокорентабельной ресурсной базы как одного из основных конкурентных преимуществ, позволяет нам уверенно смотреть в будущее», — сказал глава «Роснефти».

Не менее важным аспектом является активное технологическое развитие за счет внедрения в практику цифровых решений. На качественно новый уровень ведения производства и бизнеса помогут перейти реализуемые программ «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая АЗС». «Роснефть» планирует и дальше работать над диверсификацией направлений экономической деятельности, делая ставку на опережающее развитие газового и нефтегазохимического бизнеса.