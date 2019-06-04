2019-06-04T17:30:47+03:00
Политика

Глава полиции Киевской области ушел в отставку из-за убитого мальчика

Ребенка случайно застрелили пьяные стражи порядка
Александр ИГОРЕВ
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Дмитрий Ценов подал в отставку и мужественно попросил отправить его «в самую тяжелую точку страны»Дмитрий Ценов подал в отставку и мужественно попросил отправить его «в самую тяжелую точку страны»Фото: скриншот видео
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Чем себя занять теплым майским вечером, если ты киевский полицейский? Можно, к примеру, совершенствовать свою боевую выучку. Тиры - для слабаков, реальным копам достаточно водки (чем больше, тем лучше) в качестве допинга и несколько банок из-под пива вместо мишеней. Пострелять по банкам в городской черте - это и весело, и для усовершенствования навыков полезно. А то, что вокруг люди ходят, так это их, людей, проблема.

Примерно так, наверно, думали двое полицейских в Переяслав-Хмельницком, решив «культурно» отдохнуть после службы. Стреляли по банкам, а попали в голову 5-летнего мальчика, игравшего на детской площадке. Врачи боролись за его жизнь три дня, но в понедельник он умер, так и не прийдя в сознание.

В тот же вечер разгневанные киевляне собрались под стенами МВД, скандируя «Рядовые убивают! Аваков покрывает!» и «Авакова, собаку, повесим на гиляку!» Министр внутренних дел на митинг не отреагировал, зато глава киевской областной полиции Дмитрий Ценов подал в отставку и мужественно попросил отправить его «в самую тяжелую точку страны».

В этой точке, к слову, за пять лет доблестная украинская армия убила более 100 детей, но никто по этому поводу в Киеве перед зданием Минобороны не митинговал и в отставку не уходил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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