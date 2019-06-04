На очереди «интеллектуальные» месторождения с «умными» скважинами

Компания «Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера. Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин дал команду отгрузки первой нефти из Санкт-Петербурга - в ходе Годового общего собрания акционеров Компании.

Эргинские запасы нефти считаются трудноизвлекаемыми. Поэтому проект потребовал применения самых современных технологий: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта. Специалисты поймут и восхитятся.

При этом месторождение подготовили к началу добычи менее, чем за полтора года. В условиях сложной транспортной инфраструктуры, в основном, по «зимникам» завезли более 130 тысяч тонн материалов, оборудования и топлива. Перед пуском построили все необходимые объекты, в том числе насосную станцию, нефтепровод до центрального пункта сбора (48 км), электростанцию мощностью 18 МВт. Для вахтовиков созданы комфортные условия проживания и отдыха. И главное: все оборудование – российского производства.

Западно-Эргинское месторождение не просто 49 скважин и потенциальные 23 млн тонн нефти. По сути, «Роснефть» создала новый центр нефтегазодобычи в Югре - ключевом для Компании регионе.

Справка:

Эргинский кластер - это:

- 5 тысяч км2 общей площади лицензионных участков.

- 299 млн т суммарных запасав легкой низкосернистой нефти, соответствующей марке Siberian Light.

- 9 млн тонн добываемой нефти в год.

- 5 000 новых рабочих мест.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей МАСТЕПАНОВ, заведующий Аналитическим центром энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН:

- Компания «Роснефть» первой в России применила кластерный подход в освоении природных богатств. В рыночных условиях при разработке слабо освоенных территорий на севере и востоке России рассчитывать на создание новых территориально-производственных комплексов, аналогичных тем, что создавались для освоения Западной Сибири в советское время, не приходится. Новый виток научно-технического развития подразумевает повсеместное внедрение «умных» систем, способных функционировать автономно и самостоятельно принимать решения на основе анализа больших данных. А на горизонте — дальнейшая цифровизация отрасли, «интеллектуальные месторождения» с «умными скважинами», где присутствие человека в основное время работы вообще не предусмотрено. В таких условиях ставка делается на формирование так называемых «конкурентных кластеров». Подобные кластеры, в отличие от территориальных, охватывают огромные пространства со слабо развитой инфраструктурой и существенным удалением территорий освоения от крупных промышленных центров со значительным населением.

Рустам ТАНКАЕВ, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России и развитию ТЭК:

- Идея кластерной системы разработки месторождений заключается в том, что создается единая инфраструктура. Причем речь не только о промысловых нефтепроводах и установках подготовки нефти. Также создается единая инфраструктура по нефтяному сервису, которая обслуживает все месторождения. Это позволяет сэкономить значительные средства. Порядок экономии можно оценивать в десятки миллиардов рублей. Достаточно просто посмотреть на операционные затраты компании «Роснефть» и сравнить с операционными затратами таких компаний, как «Лукойл» и «Газпром-нефть». У «Роснефти» благодаря кластерному подходу операционные затраты ниже где-то в полтора раза. Лучший показатель в мире. Такое может себе позволить только большая нефтяная компания. «Роснефть» – самая большая нефтяная компания в мире, по своим активам, по запасам, по добыче.